Hacienda eleva a US$ 23.600 millones su plan de emisión de bonos para 2026 tras el nuevo techo de deuda
El Ministerio ajustó su programa de financiamiento luego de que el Congreso autorizara un endeudamiento adicional de hasta US$ 6.200 millones. La cartera dijo que parte de esas emisiones podrían hacerse en monedas distintas al dólar o el euro.
El Ministerio de Hacienda informó este viernes su plan de financiamiento actualizado para 2026, que eleva el total de colocaciones de bonos desde US$ 17.400 millones hasta US$ 23.600 millones.
El ajuste se produce luego de que el Congreso despachara a ley el proyecto que autoriza al Fisco a contraer un endeudamiento adicional por hasta US$ 6.200 millones.
Según detalló la cartera, el nuevo programa se repartirá en un 40% en el mercado internacional y un 60% en el mercado local.
Las colocaciones externas sumarán US$ 9.600 millones, de los cuales cerca de US$ 4.400 millones ya fueron emitidos en enero, por lo que las emisiones internacionales remanentes alcanzarán en torno a US$ 5.200 millones.
Hacienda adelantó, además, que parte de esas emisiones “podría ejecutarse en monedas distintas al dólar y al euro, en las que tradicionalmente se ha emitido”, lo que abre la posibilidad de diversificar las fuentes de financiamiento externo del país.
En el frente local, las colocaciones ascenderán a US$ 14.000 millones y se concentrarán “en la parte corta y media de la curva”.
El plan contempla emisiones de Letras con vencimiento en 2027 por un total estimado de US$ 6.000 millones equivalentes, lo que implica una colocación en el mercado local por aproximadamente US$ 2.000 millones durante el último trimestre del año.
“Al igual que en años anteriores, el programa 2026 procurará consolidar bonos benchmark tanto en pesos como en UF, entregando al mercado local mejores referencias y fomentando la liquidez en ambas monedas”, señaló el Ministerio en su comunicado.
La cartera advirtió que los antecedentes podrían modificarse en caso de cambios en las condiciones de mercado o en las necesidades de financiamiento del Fisco.
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