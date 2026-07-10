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    ¿Seguirá jugando? Christian Eriksen toma una decisión a un mes de su segundo desplome en Dinamarca

    El Wolfsburgo informa que el mediocampista inicia un programa de rehabilitación luego del episodio sufrido.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Sigue jugando? Christian Eriksen toma una decisión a un mes de su segundo desplome en Dinamarca. Foto: @dbulandshold

    Christian Eriksen continuará su carrera como futbolista. Así lo confirmó el Wolfsburgo. Un mes después del episodio en que se desplomó durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

    La institución alemana informó que el jugador realizará la recuperación en su país. “Iniciará próximamente un programa de rehabilitación individual. Tras una conversación con el Director General de VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, se decidió que el jugador de 34 años lo realizará en Dinamarca”, establece el comunicado.

    El club también señaló que mantiene un seguimiento permanente del estado del futbolista. “El club mantiene contacto regular con Christian y sus médicos. Le deseamos todo lo mejor en su rehabilitación”, cierra.

    La decisión confirma que Eriksen continuará con un proceso orientado a regresar a la actividad, luego del incidente en Odense.

    El mediocampista se desplomó a los 64 minutos del amistoso entre Dinamarca y Ucrania, cuando el marcador estaba 2-1. Recibió atención médica y el encuentro fue suspendido.

    Lo ocurrido recordó el paro cardiorrespiratorio que Eriksen sufrió el 12 de junio de 2021 durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. En aquella ocasión recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación antes de ser trasladado a un centro asistencial.

    Tras ese episodio se le implantó un desfibrilador cardioversor y debió abandonar el Inter de Milán debido a la normativa de la Serie A. En enero de 2022 retomó su carrera con el Brentford, posteriormente jugó en el Manchester United y desde 2025 integra el Wolfsburgo. El club alemán no dio un plazo para el regreso del futbolista a la competencia.

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