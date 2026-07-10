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    Con un regalo del arquero de Bélgica: España vuelve a una semifinal tras 16 años y se citará con la poderosa Francia

    Tal como ante Portugal, fue Mikel Merino quien rescató a los hispanos. En los 88', anotó el gol de la victoria sobre Bélgica (2-1), ante 70 mil personas en Los Ángeles. Desde Sudáfrica 2010 que la Roja europea no llegaba a la ronda de los cuatro mejores. El próximo martes, se enfrentará a los galos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    España vuelve a una semifinal de Mundial tras 16 años. Foto: Xinhua Mao Siqian

    Francia tiene rival para la primera semifinal del Mundial 2026: España. En el impresionante SoFi Stadium de Los Ángeles, con 70.492 espectadores, los hispanos superaron con lo justo por 2-1 a Bélgica y vuelven a estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo tras 16 años.

    La Roja europea llegó al cruce luego de sacar del camino a Cristiano Ronaldo y a Portugal, con una extensa racha de 35 partidos sin perder. El favoritismo estaba de su lado en esta ocasión. El DT Luis De la Fuente optó por prescindir de Pedri en el XI titular, para la inclusión de Fabián Ruiz en el medio.

    Mientras que los Diablos Rojos, tras tener ante Estados Unidos su mejor versión en el Mundial (impulsado por la ebullición del Caso Balogun), perdieron en el calentamiento a Youri Tielemans, clave en el centro del campo. Los que sí retornaron a la titularidad fueron Kevin De Bruyne y Jérémy Doku.

    Como es tradicional, España partió imponiendo su estilo de posesión, administrando el balón en campo contrario. Por su parte, Bélgica se concentró en su territorio buscando la salida rápida, sobre todo con la velocidad de Doku por la izquierda. Los roles estaban claros en la cancha. Eso sí, esa postura ofensiva hispana carecía de profundidad. En los 21′, Lamine Yamal sacó un zurdazo colocado con rosca, pero se fue desviado.

    El campeón de Europa logró combinar y profundizar a la media hora, encontrando el gol a través de Fabián Ruiz. Jugada por la derecha, Courtois contiene un remate de Dani Olmo y el rebote lo captura el reemplazante de Pedri para anotar el 1-0. Con la ventaja en el marcador, el cuadro ibérico acentuó su predominio en el encuentro. Yamal, que mostró su fútbol a cuentagotas, intentó con un tiro libre en los 34′, atajado por Courtois (el segundo arquero con más partidos en Mundiales, con 21). El joven prodigio del Barcelona lo buscó varias veces.

    Cuando Bélgica no tenía por dónde equiparar, pegó antes del descanso. Minuto 41 y Charles De Ketelaere encuentra el 1-1 mediante un cabezazo tras centro del lateral Castagne. El ariete anticipa a Cubarsí y logra batir a Unai Simón, algo inédito en este Mundial. Se acabó la racha invicta del arco español, que llegó a los 650 minutos sin encajar. Es histórica en el certamen.

    Si la posesión en el primer tiempo fue del 62% a favor de España, esto crecería para la segunda mitad. Las posturas de ambos elencos se fueron acentuando. La pelota fue mayoritariamente de los hispanos, sin embargo a un ritmo cansino. Le faltaba un poco más de electricidad para agrietar la cerrada defensa belga. De la Fuente incluyó a Ferran Torres y Pedri, por Baena y Ruiz, para ese fin. Teóricamente, Lamine Yamal era el llamado a asumir esa misión.

    La Roja europea insistía en unir pases, en no salirse del patrón conocido de su juego. Los pupilos del francés Garcia apostaban a la contra. A la media hora, ingresó Romelu Lukaku, para aguantar balones (o tratar de hacerlo). La preocupación pasó por la salida de Courtois. El portero del Real Madrid se resintió y no pudo seguir. Llorando salió de la cancha, reemplazado por Senne Lammens, meta del Manchester United.

    El arquero terminaría siendo el villano de la jornada, porque influyó directamente en el 2-1 de España. Tal como ante Portugal, apareció Mikel Merino para convertirse en el héroe. Cubarsí saca un remate desde fuera del área (algo que los hispanos hicieron poco), Lammens da rebote hacia adelante y el jugador del Arsenal arremete como el mejor de los delanteros.

    Al campeón de Europa no le sobró nada, pero logró sortear el obstáculo e instalarse en las semifinales. Se enfrentará a la poderosa Francia, el próximo martes 14, en Dallas. Después de 16 años, los españoles están entre los cuatro mejores. Aquella vez, en Sudáfrica 2010, alcanzaron su primera estrella.

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