Con España a la vista: la última chance de los sobrevivientes de la generación dorada de Bélgica

Antes de cada gran torneo, Bélgica es un equipo que promete. No aparece dentro de los principales candidatos, pero generalmente logra clasificar y aguarda por cumplir con las expectativas que se cifran por la calidad de sus jugadores. Sin embargo, casi siempre le sucede que termina quedando a las puertas de dar el zarpazo.

La llamada “Generación Dorada” de la selección belga estuvo cerca en el Mundial de Rusia 2018. Luego, en Qatar 2022, fracasó. Hoy, en Norteamérica 2026, los sobrevivientes de ese gran plantel cuentan con la última oportunidad de transformar esas eternas ansias de protagonismo en algo tangible. España es el duro escollo de los Diablos Rojos, por un cupo en las semifinales.

Sin convencer, clasificó como primero en un grupo, a todas luces, abordable: Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En dieciseisavos de final estuvo al borde del abismo contra Senegal, sin embargo logró una milagrosa reacción y terminó ganando en el tiempo extra. Luego, en octavos, hizo su mejor presentación en lo que va del Mundial. Con una notoria motivación tras la ebullición del Caso Balogun, goleó a Estados Unidos. Ahí apareció, con todas las luces encendidas, el eterno aspirante a candidato.

Brasil 2014 fue el retorno de Bélgica a las Copas del Mundo tras una ausencia de 12 años. Esa fue la primera puesta en escena de lo que sería la generación de oro del seleccionado nacional, donde siempre insinuó más de lo que finalmente obtuvo. De ese plantel, permanecen cuatro jugadores en el actual equipo de Rudi Garcia: Thibaut Courtois (34), Axel Witsel (37), Kevin De Bruyne (34) y Romelu Lukaku (33). Como ha sucedido con íconos de otras selecciones, es el “último baile” para los bastiones.

Para entender la evolución del fútbol belga, hay que retroceder a principios de siglo. Luego de la decepción en la Eurocopa del 2000, donde fue coanfitrión con Países Bajos, la federación reformó su modelo de formación. Apostó por un estilo de juego unificado, reforzó el trabajo de inferiores y, el punto basal, abrió definitivamente las puertas a la multiculturalidad. El equipo empezó a acoger a hijos de inmigrantes nacidos en Bélgica.

Precisamente, en la edición de 2014 se empezó a forjar el grupo que incluyó a Courtois, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen y Marouane Fellaini. Llegó a cuartos de final, siendo eliminado por Argentina.

La Copa del Mundo siguiente, Rusia 2018, tuvo al prime de la generación: Courtois (de 26 años), Kompany (32), De Bruyne (26), Lukaku (25), Hazard (27), más Axel Witsel, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Thomas Vermaelen y un joven Youri Tielemans. De la mano del español Roberto Martínez, hizo su mejor campaña histórica: tercer lugar. Eliminó a Brasil en cuartos, pero cayó con Francia en semis. Cuatro años después, con la misma base, con el mismo entrenador, se fueron en fase de grupos.

Thibaut Courtois. Foto: Xinhua Bai Xuefei

Contando lo realizado en esta Copa del Mundo, Bélgica ha alcanzado cuartos de final en cinco de las últimas siete participaciones en torneos internacionales grandes (ya sea Mundiales o Eurocopas). Pero siempre le falta algo para llegar al objetivo. En la UEFA Nations League, solo en una de las cuatro presencias alcanzó las Finales.

Ante Estados Unidos, el único titular de los históricos fue Courtois. El golero del Real Madrid reconoció que ya no son la generación del Mundial de Rusia, pero que pueden dar el zarpazo. “Estamos felices de llegar a un partido de alto nivel, de estar en los últimos ocho (clasificados). Creo que es bonito para nosotros como país porque tampoco somos ya la generación dorada de 2018, pero sí tenemos un buen equipo. Contra Senegal y Estados Unidos lo hemos demostrado”, dijo a la Cadena SER de España. Con 20 partidos, es el segundo arquero con más encuentros en Mundiales, igualado a Hugo Lloris. El primero es Manuel Neuer (23).

Si Kevin De Bruyne salió de la oncena en el choque de octavos (inició la Copa siendo titular), Lukaku es el suplente goleador. El 9 lleva tres tantos en esta edición, siempre entrando desde el banquillo. Es el artillero histórico de Bélgica en Copas del Mundo, con ocho aciertos.