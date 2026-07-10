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    Política

    Vodanovic reafirma que el PS recurrirá al TC por megarreforma y llama a fortalecer la unidad de la oposición

    La presidenta del Partido Socialista calificó estos últimos días como "una mala semana" tanto para el bloque opositor como para el gobierno.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    8 JULIO 2026 LA SENADORA Y PRESIDENTA DEL PARTIDO SOCIALISTA, PAULINA VODANOVIC. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, calificó estos últimos días como “una mala semana” tanto para la oposición como para el gobierno. Esto marcado por las tensiones internas en su colectividad y las diferencias surgidas por el acuerdo de algunos senadores del Partido por la Democracia (PPD) con el Ejecutivo en el marco de la megarreforma.

    La parlamentaria abordó las críticas desde el interior de su partido, afirmando que “duele que ocurran cosas de este tipo”. Además, sostuvo que nunca negoció renunciar a un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) y que esa decisión estaba tomada desde comienzos de semana.

    “La verdad es que no es primera vez que se usan ataques de este tipo y de la misma manera. Creo que han sido varias veces, pero también hay límites. Y yo creo que cuando la honorabilidad de las personas se pone en cuestión, en circunstancias que además alteran los hechos fundantes de ello, me parece muy complejo”, explicó Vodanovic.

    La parlamentaria relató los hechos, apuntando que estuvo el lunes en la reunión con el oficialismo, sola debido a que el senador Juan Luis Castro no podía asistir, aunque sostiene que, al término de la instancia, ella señaló que no habría acuerdo.

    Posteriormente, reafirmó que ese mismo lunes señaló: “Vamos a ir por la inconstitucionalidad, es una decisión tomada”.

    “Entonces el día martes se me cuestiona, diciendo que concurrió a reuniones para llegar a acuerdos acerca de no presentar la inconstitucionalidad. La verdad es que basta revisar la secuencia de actos para darse cuenta de que no es efectivo. Entonces duele que ocurran cosas de este tipo en lo personal, por supuesto, y en lo político afecta la posibilidad de darle conducción a los temas importantes”, indicó la parlamentaria.

    Además, afirmó que las diferencias internas deben resolverse en las instancias partidarias y no a través de redes sociales.

    Respecto del acuerdo del PPD con el Gobierno, sostuvo que si bien introduce mejoras al proyecto, estas son insuficientes para subsanar los problemas de constitucionalidad que, a su juicio, mantiene la iniciativa. Confirmó que la oposición presentará un requerimiento ante el TC una vez concluya la tramitación en el Senado.

    Asimismo, llamó a fortalecer la coordinación entre los partidos opositores para construir una estrategia común y aseguró que “el Partido Socialista puede ocupar ese espacio de coordinación y de búsqueda de mayorías”. “Más que una estrategia del Partido Socialista, tenemos que tener una estrategia de la oposición”, indicó.

    Más sobre:Paulina VodanovicPartido SocialistaTribunal ConstitucionalOposición

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