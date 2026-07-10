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    Política

    Manuel José Ossandón (RN): “Hay que mandarle un mensaje al Presidente Kast, que sea más duro”

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el senador de RN apuntó al rol que debe tener el Mandatario frente a la tensión oficialista. "El Presidente Kast está pecando un poquito de demasiada tranquilidad, demasiado buena persona", dijo, agregando que "en algún minuto, si nadie se pone de acuerdo, va a tener que ponerse más firme".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    09-07-2026. Manuel José Ossandón. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    “No puedes ser parte de un gobierno, recibir los beneficios de un gobierno (...) y después ir a pegarle al gobierno todos los días. A (Ricardo) Lagos no le hacían esa”. Con esa frase el expresidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) trajo a colación, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el liderazgo del expresidente socialista para abordar la tensión en el oficialismo bajo la administración de José Antonio Kast.

    Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano, Ossandón instó al Mandatario a ser “más duro” y “ponerse más firme”.

    ¿Cómo define lo que está pasando en estas horas movidas en el Congreso, para un y otro lado?

    Primero, los problemas políticos no le solucionan el problema a la gente, que es lo que la gente quiere ver, entonces ojalá lleguen a acuerdo rápido (por la megarreforma). Segundo, hay que destacar el trabajo de la presidenta del Senado, de tratar de llegar a acuerdos y que sean lo más transversal posible, partiendo de la base de que si no hay acuerdos y tienes mayoría, hay que imponer la mayoría, nomás. Pensar que en el futuro porque ganaste -por ejemplo- por 35, 40, 50 votos que esto no se puede cambiar, no (es así), porque depende del próximo gobierno, así que aquí la primera tarea que tiene el Presidente Kast es trabajar para que lo suceda una persona que siga con su proyecto.

    ¿Cómo evalúa las críticas de la UDI al rol de la presidenta del Senado, Paulina Núñez?

    Me parece superinjusto lo que están diciendo. Lo que está haciendo Paulina Núñez es lo correcto. Yo fui presidente del Senado. La pega del presidente del Senado es mantener la paz, la armonía, y que ojalá se parlamente, se discuta y se llegue a acuerdos. Los acuerdos siempre se hacen cediendo (...). Yo pediría aquí un poquito más de generosidad política.

    Esa crítica surgió a una semana de que el Presidente se reuniera con el oficialismo para evitar este tipo de conflictos.

    Parece que hay que mandarle un consejo al Presidente Kast: que sea un poquito más duro, que sea más duro. El Presidente de la República tiene una autoridad tremenda y tiene que usarla. En ese sentido ha sido superrespetuoso de los partidos políticos.

    ¿Muy respetuoso?

    Demasiado.

    ¿Debería inmiscuirse más?

    Yo admiro al Presidente Lagos. Tengo diferencias profundas con él, sobre todo valóricas, pero lo que me gustaba es que era superduro cuando estaba convencido de algo y si tú no querías entrar con él, las pagabas y las pagabas caro, porque no puedes ser parte de un gobierno, recibir los beneficios de un gobierno, por ejemplo, parlamentarios importantes que de alguna manera le han solicitado al gobierno que el seremi sea una persona que él conoce y después ir a pegarle al gobierno todos los días. A Lagos no le hacían esa. El Presidente Kast está pecando un poquito de demasiada tranquilidad, demasiado buena persona, pero se va a empezar a poner firme porque tiene que aplicar su programa y este programa no puede ser entorpecido por peleas chicas.

    ¿Cómo debería actuar el oficialismo de Kast?

    (...) Soy un gran admirador de la Concertación. Se lo he dicho al Presidente Kast, ‘estudie lo que hizo la Concertación’. ¿Quiénes eran los grandes enemigos? Frei y Allende, socialistas y democratacristianos y los 30 años de la Concertación fueron grandes gobiernos. Si nosotros fuéramos capaces de ser un poquito más generosos. No hay por qué cargarle los dados al Presidente de la República, pero en algún minuto, si nadie se pone de acuerdo, va a tener que ponerse más firme.

    ¿Qué es lo que le falta a Kast que tenía Lagos?

    Qué difícil la pregunta, son muy distintos.

    Usted destacó a Lagos.

    Creo que si Kast le quiere copiar al Presidente Lagos yo le copiaría un poquito ese mal genio que tenía, que Kast no lo tiene. Sería un poquito más duro en la interna (...) Entiendo lo que ha hecho el Presidente Kast en el sentido de que ha ido de a poco, pero va a llegar un minuto en que va a tener que ponerse firme.

    ¿Qué tan fácil es la unidad y ese rol cuando sectores de republicanos acusan a Chile Vamos de “derechita cobarde” y acá en el programa algunos han dicho que se sienten más cerca de libertarios.

    Por Dios que están perdidos.

    El jefe de bancada de los diputados republicanos dijo acá que están más cerca ideológicamente de libertarios.

    Los veo superperdidos porque yo veo al Presidente Kast mucho más cerca de Chile Vamos, no de libertarios. Me da la impresión de que hay muchos de estos personajes que han salido a la política, que son muy nuevos, que necesitan esta ‘chimuchina’ para hacerse conocidos (...). Ayer se vio un proyecto de ley de La Araucanía, que el gobierno nos pidió que aprobáramos porque es un proyecto que no es muy bueno, pero por indicación sustitutiva se puede mejorar mucho todo este cuento de la violencia, las víctimas de terrorismo, y los republicanos votan en masa en contra. ¿Qué imagen estamos dando? El gobierno del Presidente Kast, que es el fundador de los republicanos, nos pide que apoyemos y su bancada en bloque vota en contra.

    ¿Qué explicación tiene?

    No tengo ninguna explicación, no me cabe en la cabeza.

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, dijo que la Contraloría se está pasando de sus atribuciones por el informe sobre la exministra Steinert.

    Yo creo que él se está pasando en sus comentarios. Él como presidente de la Cámara de Diputados tiene que proteger las instituciones y si tiene esa duda, creo que su deber es tomar el teléfono y llamar a la contralora (...). Me da la impresión de que la Contraloría está usando un montón de artículos de la ley que no se usaban antes y que no se está sobrepasando en sus atribuciones. Ha sido dura, eso es otra cosa. Y si a uno no le gusta... Yo acabo de perder un juicio que, a mi juicio, fue superinjusto, y la Corte Suprema me castigó y tengo que pagar $ 60 millones para una cuestión que para mí es realmente impensada y no he dicho una sola palabra. Me la tengo que comer porque es la Corte Suprema, así de claro (...). Creo que el que se sobrepasó en sus atribuciones fue el presidente de la Cámara, no la contralora.

    Más sobre:Desde la RedacciónManuel José OssandónJosé Antonio KastGobiernoChile VamosRepublicanosLibertariosRNUDI

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