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    Coordinador Eléctrico advierte déficit de abastecimiento energético y recomienda adoptar medidas “a la brevedad”

    Un análisis del Coordinador Eléctrico prevé, bajo ciertos escenarios, entre ellos la indisponibilidad de la central termoeléctrica Campiche hasta octubre, un posible déficit de abastecimiento eléctrico para julio de 2026. El organismo propuso cuatro iniciativas para mitigar el déficit previsto.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Corte masivo de luz: Las revelaciones del Coordinador Eléctrico Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este jueves a las 17:30 horas el ministerio de Energía tuvo una reunión con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para tomar “las mejores decisiones que resguarden el suministro eléctrico en el país”. Así lo sostuvo la jefa de la cartera energética, Ximena Rincón, en un punto de prensa durante el día, en un momento en que el sistema eléctrico se encuentra, precisamente, estrecho.

    Justamente, un análisis del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) que complementa un informe publicado la semana pasada (el Estudio de Seguridad de Abastecimiento, ESA), profundiza acerca de este complejo escenario, y considera, ahora, nuevos antecedentes, alertando un posible déficit de abastecimiento para julio de este año.

    El estudio es un análisis de riesgo que busca prevenir al sistema eléctrico a fin de que pueda implementar medidas. Para ello, utiliza situaciones hipotéticas y concretas que podrían afectar al sistema. La alarma que salta con este estudio complementario es que antes, con los casos considerados, no reportaba un déficit de abastecimiento energético; sin embargo, con las situaciones añadidas, sí lo presenta.

    “En virtud de estos nuevos antecedentes, no incluidos en el ESA de junio 2026, los resultados del Estudio Complementario muestran que, en los escenarios analizados, se verifica déficit de abastecimiento eléctrico para julio de 2026. Respecto de agosto de 2026, si bien también se proyecta déficit de abastecimiento, la probabilidad de ocurrencia de éste dependerá de la evolución efectiva del margen de energía disponible del SEN (Sistema Eléctrico Nacional)”, sostiene el estudio.

    La indisponibilidad de la central termoeléctrica Campiche hasta el 20 de octubre; el cierre de la laguna del Maule entre el 15 de junio y 30 de noviembre y la conclusión de los derechos de generación del Lago Laja entre julio y noviembre, son parte de los escenarios que el organismo encargado de coordinar la operación del sistema eléctrico añadió y analizó.

    Con el escenario estudiado, el consumo de diésel aumentaría. “Se verifica que, durante el mes de junio de 2026, el consumo promedio móvil de 7 días está en torno a 1.000 m3/día y, durante los primeros días de julio, el consumo estaría en torno a 6.000 m3/día en promedio, lo que da cuenta del estado de estrechez del SEN”, se lee en el informe.

    Recomendaciones para evitar el déficit

    El estudio propone diferentes recomendaciones para que el déficit proyectado no ocurra, las que, advierte, “se requieren adoptar a la brevedad”.

    Uno, para la operación de embalses sugiere que se utilicen criterios conservadores en los pronósticos de caudales, lo que “permitirá embalsar una proporción del total del incremental de energía afluente aprovechable por el Coordinador asociado a sistemas frontales que abarquen las cuencas con capacidad de generación hidroeléctrica”.

    Dos, se recomienda a las compañías generadoras de electricidad aumentar el volumen de gas natural que tienen, con el objetivo de asegurar la operación continua de unidades generadoras de energía. Para julio, se propone, al menos, contar con 30 millones de m3 de gas natural o gas natural licuado importado desde Argentina; y para agosto, un mínimo de 50 millones de m3, desde el mismo país trasandino.

    “Es fundamental que las empresas generadoras informen oportunamente cualquier restricción que pueda afectar el suministro de gas natural”, apunta el informe.

    Tres, la posibilidad de contar con la disponibilidad de agua embalsada en la Laguna del Maule y el Lago Laja. Aquello, “se priorizaría para apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de seguridad de suministro eléctrico, específicamente para mantener las reservas de control primario de frecuencia”.

    Cuatro, contar con un reporte constante del estatus de la cadena de suministro de diésel para generación eléctrica. El propósito de ello es “conocer la evolución de stock a nivel de macrozona geográfica, nivel de saturación de centros de distribución y flota de transporte terrestre, así como identificar oportunidades de optimización en la cadena de suministro de diésel”.

    Dentro de las medidas que el Coordinador ya ha implementado, se encuentran gestiones con Enel Generación para contar con la reserva de emergencia del Lago Laja, e instrucciones a Colbún para que realice las gestiones necesarias para una posible operación del Complejo Nahuenco con combustible diésel. Esto en caso de suspensión de suministro de gas natural y en un escenario de emergencia.

    El informe concluye que “de acuerdo con los pronósticos meteorológicos recientes, los sistemas frontales previstos para los próximos 15 días dejarían aproximadamente un incremental de energía afluente para las centrales de la cuenca del Maule, del Biobío y embalse Rapel del orden de 250 GWh, de los cuales 110 GWh podrían inyectarse al SEN por centrales sin capacidad de regulación y los 140 GWh restantes podrían ser gestionados para las semanas siguientes. En todo caso, esta energía no permitiría eliminar completamente los déficits identificados en el presente estudio”.

    Más sobre:Estudio preventivoCoordinador Eléctricodéficit de abastecimiento energético para julio

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