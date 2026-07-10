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    Política

    Oposición intenta dar señal de unidad y ratifica que irá al TC por megarreforma

    Pese a todas las polémicas dentro del PS y del PPD, las tiendas del sector reafirmaron este jueves su decisión de llevar el principal proyecto del gobierno al Tribunal Constitucional. La coordinación de la ofensiva quedó a cargo de Tomás Jordán.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 09 de Julio del 2026. Se reúnen las y los presidentes y jefes de bancada de los partidos de oposición con abogados constitucionalistas para abordar la Megarreforma y su constitucionalidad. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Luego de una serie de polémicas protagonizadas por el Socialismo Democrático, este jueves los partidos políticos de la oposición confirmaron su ofensiva de llevar el megraproyecto económico del gobierno del Presidente José Antonio Kast al Tribunal Constitucional (TC).

    Lo hicieron mediante una reunión en la sede del Partido Socialista, donde asistieron presidentes, jefes de bancadas parlamentarias y abogados expertos en temas constitucionales de cada una de las colectividades.

    Allí, el PS, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Por la Democracia y el Partido Liberal firmaron un documento conjunto que ratificó la arremetida contra la principal medida de La Moneda.

    En el escrito recalcan que tienen “la convicción, después de haber escuchado la opinión experta de los abogados presentes en la reunión, que artículos de este proyecto tributarios y medioambientales, deben ser revisados por dicho organismo”.

    Junto a eso, indicaron que la arremetida quedará a cargo de la coordinación del abogado constitucionalista Tomás Jordán, y que esta se realizará mediante requerimientos que ingresarán tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados.

    Los escritos ante el Tribunal Constitucional girarán en torno a dos ideas: la invariabilidad tributaria por 10 años -que el gobierno de Kast negoció con tres senadores del PPD, presente en la cita mediante su timonel, Raúl Soto- y la idea de indemnización por Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    Jordán quedará a cargo del trabajo que parte de la base de lo que ya ha discutido un grupo de constitucionalistas del sector, como Jaime Gajardo, Jaime Bassa y Gabriel Osorio.

    “Seguiremos trabajando en forma unitaria, responsablemente, tal como lo hicimos con las propuestas presentadas al gobierno para mejorar el proyecto de reconstrucción, con espíritu democrático, valorando el diálogo y respetando la diversidad de nuestros partidos y trabajando siempre pensando en la protección de los derechos de los chilenos y chilenas”, dice también el documento conjunto.

    A la conclusión de ir al TC llegaron luego de jornadas de conflicto, con un intento de gesto de unidad al salir a hablar todos en conjunto. El pasado lunes se reunieron los mismos presidentes de partido, quienes determinaron avanzar en esta ofensiva, pero anunciarla este jueves en una nueva cita.

    Esto no ocurrió así, pues solo horas después los senadores Juan Luis Castro (PS) y Vlado Mirosevic (PL) se anticiparon al resto de la oposición y anunciaron en la sede del Congreso en Santiago la ofensiva constitucional.

    La situación reactivó un quiebre al interior del PS entre su presidenta, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini. Al mismo tiempo desató críticas descarnadas por parte de dirigentes del FA, la DC y el propio PPD al error comunicacional del Socialismo Democrático.

    Este miércoles fue el turno del PPD de protagonizar el caos en la oposición, luego de que tres de sus cuatro senadores -Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis- cerraran un acuerdo con el gobierno de Kast para bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años, materia central de la ofensiva que la izquierda y centroizquierda llevarán al TC.

    Más sobre:OposiciónMegarreformaTribunal ConstitucionalTomás Jordán

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