“Hemos sido rivales... pero nos une Chile”: Kast y Boric coinciden en ceremonia del bicentenario de la Presidencia

Hasta el Museo Histórico Nacional llegó el Presidente José Antonio Kast este jueves para encabezar la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, luego de sostener un almuerzo con algunos de sus antecesores en el Palacio de La Moneda.

En la actividad participaron los expresidentes Gabriel Boric y -el ahora embajador de Chile en Misión Especial-Eduardo Frei. En representación de Sebastián Piñera, participó su viuda Cecilia Morel; y de parte de Patricio Aywlin, su hijo Miguel Patricio Aylwin.

En tanto, el expresidente Ricardo Lagos no asistió debido a que permanece retirado de la vida pública, mientras que la expresidenta Michelle Bachelet también se mantuvo ausente de la ceremonia.

El hito contó con las alocuciones de Aylwin, Morel, Frei, Boric y finalizó con las palabras del actual Jefe de Estado, quien resaltó la importancia de poner el país por sobre las diferencias.

Aylwin, Morel y Frei

El primero en subirse al podio y tomar la palabra fue el hijo del expresidente Aylwin: “Acogemos esta invitación como un reconocimiento al presidente Patricio Aylwin, no solo por su labor en la recuperación de la democracia y la reconciliación nacional, sino también como una figura que, al igual que otros presidentes a lo largo de la historia, han contribuido a enaltecer la institución presidencial”.

En un tono similar, la exprimera dama Cecilia Morel destacó: “Para nosotros es un orgullo y un apoyo esta institucionalidad que se crea a partir de esta primera presidencia, y que estos muros guarden su memoria es un hito importante para nosotros y para todas las futuras generaciones, porque guardan aquí un legado que va más allá de lo físico, guardan el legado de lo que es la democracia, la institucionalidad”.

Luego, fue el turno del expresidente Frei de dirigirse a los presentes. “Más allá de la figura temporal de quien ejerce el cargo, la Presidencia de la República representa el alma misma de nuestra nación. Un mandatario se despoja de su militancia al cruzar el umbral del Palacio de la Moneda. Un presidente debe esforzarse a diario por sanar divisiones y construir puentes sobre la diferencia”, subrayó.

“Rivales”: los dichos de Boric y Kast

El siguiente en intervenir fue el expresidente Gabriel Boric, quien destacó las diferencias políticas que ha mantenido con su sucesor, aunque subrayó que ambos comparten un compromiso común con el país.

“Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile y tal como le expresé en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera", sostuvo.

“El poder siempre es prestado, pero para lo que estamos es para servir a la sociedad, a la sociedad que está siempre presente y que prevalece por sobre nuestras diferencias”, agregó.

El Presidente Kast, que fue el encargado de entregar el último discurso, tomó de inmediato el punto que dejó planteado Boric. “Junto con saludar a cada uno de los expresidentes, que, como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales, y cada uno, desde sus convicciones, piensa siempre en Chile, en el honor que es servir a la patria, más allá de las diferencias que uno pueda tener" , partió diciendo.

Luego, continuó destacando las gestiones de quienes lo antecedieron a cargo del país, sobre todo en las “adversidades”, como catástrofes naturales y la pandemia de covid-19.

“Todos siempre han dicho que Chile está primero, Chile nos une, y hoy nos reunimos en esta ceremonia sencilla”, dijo.

Hecho ese punto, subrayó que es importante “la continuidad republicana”, que se “ha expresado en que cada presidente durante el ejercicio del poder, desde sus convicciones, desde las circunstancias que le toca recibir, han tenido esa misma responsabilidad de servir a Chile”.

“Cada presidente recibe un país que no comienza con él, y todos tendremos legítimas diferencias, de decir, ‘oye, me dejaste esto, o no me dejaste esto’. Lo habrá dicho el presidente Boric, el presidente Piñera, y así sucesivamente, y es evidente”.

“El Estado, la Presidencia, tampoco termina con uno. Seguramente quien venga después va a decir, ‘pero cómo quedó esto pendiente, o felicitaciones por esto’ (...) Esto no comienza en uno, ni termina en uno, y he tratado de reconocerlo así en cada uno de los actos que me ha tocado”, cerró el Mandatario.