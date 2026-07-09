SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Hemos sido rivales... pero nos une Chile”: Kast y Boric coinciden en ceremonia del bicentenario de la Presidencia

    En la actividad que conmemoró los 200 años del cargo presidencial, participaron los expresidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle, Gabriel Boric y familiares de los expresidentes Piñera y Aylwin.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    08/07/2026 - FOTO EX PRESIDENTES. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Hasta el Museo Histórico Nacional llegó el Presidente José Antonio Kast este jueves para encabezar la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, luego de sostener un almuerzo con algunos de sus antecesores en el Palacio de La Moneda.

    En la actividad participaron los expresidentes Gabriel Boric y -el ahora embajador de Chile en Misión Especial-Eduardo Frei. En representación de Sebastián Piñera, participó su viuda Cecilia Morel; y de parte de Patricio Aywlin, su hijo Miguel Patricio Aylwin.

    En tanto, el expresidente Ricardo Lagos no asistió debido a que permanece retirado de la vida pública, mientras que la expresidenta Michelle Bachelet también se mantuvo ausente de la ceremonia.

    El hito contó con las alocuciones de Aylwin, Morel, Frei, Boric y finalizó con las palabras del actual Jefe de Estado, quien resaltó la importancia de poner el país por sobre las diferencias.

    Aylwin, Morel y Frei

    El primero en subirse al podio y tomar la palabra fue el hijo del expresidente Aylwin: “Acogemos esta invitación como un reconocimiento al presidente Patricio Aylwin, no solo por su labor en la recuperación de la democracia y la reconciliación nacional, sino también como una figura que, al igual que otros presidentes a lo largo de la historia, han contribuido a enaltecer la institución presidencial”.

    En un tono similar, la exprimera dama Cecilia Morel destacó: “Para nosotros es un orgullo y un apoyo esta institucionalidad que se crea a partir de esta primera presidencia, y que estos muros guarden su memoria es un hito importante para nosotros y para todas las futuras generaciones, porque guardan aquí un legado que va más allá de lo físico, guardan el legado de lo que es la democracia, la institucionalidad”.

    Luego, fue el turno del expresidente Frei de dirigirse a los presentes. “Más allá de la figura temporal de quien ejerce el cargo, la Presidencia de la República representa el alma misma de nuestra nación. Un mandatario se despoja de su militancia al cruzar el umbral del Palacio de la Moneda. Un presidente debe esforzarse a diario por sanar divisiones y construir puentes sobre la diferencia”, subrayó.

    “Rivales”: los dichos de Boric y Kast

    El siguiente en intervenir fue el expresidente Gabriel Boric, quien destacó las diferencias políticas que ha mantenido con su sucesor, aunque subrayó que ambos comparten un compromiso común con el país.

    “Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile y tal como le expresé en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera", sostuvo.

    “El poder siempre es prestado, pero para lo que estamos es para servir a la sociedad, a la sociedad que está siempre presente y que prevalece por sobre nuestras diferencias”, agregó.

    El Presidente Kast, que fue el encargado de entregar el último discurso, tomó de inmediato el punto que dejó planteado Boric. “Junto con saludar a cada uno de los expresidentes, que, como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales, y cada uno, desde sus convicciones, piensa siempre en Chile, en el honor que es servir a la patria, más allá de las diferencias que uno pueda tener", partió diciendo.

    Luego, continuó destacando las gestiones de quienes lo antecedieron a cargo del país, sobre todo en las “adversidades”, como catástrofes naturales y la pandemia de covid-19.

    “Todos siempre han dicho que Chile está primero, Chile nos une, y hoy nos reunimos en esta ceremonia sencilla”, dijo.

    Hecho ese punto, subrayó que es importante “la continuidad republicana”, que se “ha expresado en que cada presidente durante el ejercicio del poder, desde sus convicciones, desde las circunstancias que le toca recibir, han tenido esa misma responsabilidad de servir a Chile”.

    “Cada presidente recibe un país que no comienza con él, y todos tendremos legítimas diferencias, de decir, ‘oye, me dejaste esto, o no me dejaste esto’. Lo habrá dicho el presidente Boric, el presidente Piñera, y así sucesivamente, y es evidente”.

    “El Estado, la Presidencia, tampoco termina con uno. Seguramente quien venga después va a decir, ‘pero cómo quedó esto pendiente, o felicitaciones por esto’ (...) Esto no comienza en uno, ni termina en uno, y he tratado de reconocerlo así en cada uno de los actos que me ha tocado”, cerró el Mandatario.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricEduardo FreiSebastián PiñeraCecilia Morel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro suspende servicio en tramo de Línea 2 por persona en la vía: personal de Bomberos trabaja en el rescate

    Calisto anota un triunfo: Corte de Puerto Montt deja sin efecto audiencia de desafuero tras reapertura de la investigación

    Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

    Minvu decide interponer recursos de protección y acciones civiles en pugna por demoliciones en El Olivar

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones

    Migraciones multará a empresa que mantenía a 26 trabajadores irregulares en Pozo Almonte previo a Fiesta de La Tirana

    Lo más leído

    1.
    La trastienda del acuerdo empujado por senadores de zonas mineras que dinamitó a la oposición

    La trastienda del acuerdo empujado por senadores de zonas mineras que dinamitó a la oposición

    2.
    No sabía ni su presidente: caos en el PPD por el acuerdo de sus senadores con el oficialismo en megarreforma y la cita de emergencia

    No sabía ni su presidente: caos en el PPD por el acuerdo de sus senadores con el oficialismo en megarreforma y la cita de emergencia

    3.
    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    4.
    Expresidente Frei defiende megarreforma: “Se ha aplicado en la OCDE con gran éxito, no nos estamos tirando a la piscina sin agua”

    Expresidente Frei defiende megarreforma: “Se ha aplicado en la OCDE con gran éxito, no nos estamos tirando a la piscina sin agua”

    5.
    Boric evita abordar contingencia tras almuerzo protocolar con Kast en La Moneda: “No corresponde”

    Boric evita abordar contingencia tras almuerzo protocolar con Kast en La Moneda: “No corresponde”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    Calisto anota un triunfo: Corte de Puerto Montt deja sin efecto audiencia de desafuero tras reapertura de la investigación
    Chile

    Calisto anota un triunfo: Corte de Puerto Montt deja sin efecto audiencia de desafuero tras reapertura de la investigación

    Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones
    Negocios

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones

    El dólar se aleja de su mayor valor en siete meses y el Ipsa se recupera en jornada positiva para los mercados

    PriceSmart elige Mallplaza Los Dominicos para abrir su primer club de compras por membresía en Chile

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    El gran candidato está imparable: Francia saca del camino a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial
    El Deportivo

    El gran candidato está imparable: Francia saca del camino a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

    Con prioridad para los abonados: la UC anuncia la venta de entradas para el duelo con Estudiantes por la Copa Libertadores

    Por el tiempo demorado: la protesta de Kylian Mbappé al árbitro argentino tras su penal errado ante Marruecos

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado
    Mundo

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    El ascenso y ocaso de Graham Platner, el fallido candidato a senador que complica a los demócratas

    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa