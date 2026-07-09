Por el tiempo demorado: la protesta de Kylian Mbappé al árbitro argentino tras su penal errado ante Marruecos. Foto: FIFA.

Kylian Mbappé protagonizó una de las acciones más polémicas del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial. Luego de fallar un lanzamiento penal, le reclamó al árbitro argentino Facundo Tello por la demora previa a la ejecución.

La jugada se produjo a los 25 minutos, cuando el juez sancionó penal tras una infracción de Noussair Mazraoui sobre el delantero francés dentro del área. La decisión fue revisada por el VAR antes de ser confirmada, lo que extendió la espera para la ejecución. Mbappé permaneció cerca de tres minutos aguardando la autorización para patear. Una vez habilitado, remató cruzado hacia su derecha, pero el arquero marroquí Yassine Bono adivinó la dirección del disparo y evitó el gol.

Tras la ejecución, el encuentro se detuvo por una pausa de hidratación. En ese momento, Mbappé se acercó a Tello para manifestarle su disconformidad por el tiempo transcurrido entre el cobro del penal y la autorización para ejecutarlo.

De todas formas, el ariete abrió la cuenta en el segundo tiempo con golazo a los 60 minutos.