Argentina pierde el número uno del ranking FIFA: qué selección lidera el listado en plena disputa por el Mundial 2026

Este martes se dio por finalizada la ronda de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. La selección de Argentina, en el primer turno, avanzó en la competencia tras imponerse por 3-2 a Egipto. Luego, Suiza se impuso a Colombia a través de los lanzamientos penales tras una igualdad sin goles en los 120 minutos de juego.

Con estos resultados ya definidos, se realizó una nueva actualización en vivo del ranking FIFA que trajo novedades en los diez primeros lugares del listado.

De esta manera, Francia recuperó el primer puesto tras alcanzar un total de 1.925,86 puntos, desplazando a Argentina pese a la victoria que obtuvo la Albiceleste contra los Faraones.

Los transandinos ahora son segundos con 1.925, 15 unidades. Tercero aparece la España de Lamine Yamal (1.912,34) cerrando el podio de las selecciones.

Más abajo están Inglaterra, Brasil y Marruecos. Estos dos últimos equipos ascendieron un escalón cada uno a costa de Portugal, cuadro que descendió dos posiciones tras la derrota sufrida contra España.

Bélgica ahora está en el octavo lugar, desplazando a Países Bajos, mientras que en el décimo lugar aparece ahora uno de los anfitriones del Mundial. La buena actuación de México, que alcanzó los octavos de final, le permite cerrar el Top 10, ascendiendo cuatro lugares.

Otro cambio importante en el ranking FIFA lo trae Noruega. De la mano de Erling Haaland la selección nórdica se metió en los cuartos de final, avanzando 12 lugares y quedar en la 19° posición.

A nivel sudamericano, Paraguay también avanzó siete lugares y ahora está en el 34° lugar. Y Chile también sale airoso en este aspecto. Si bien la Roja no estuvo presente en la Copa, aprovechó los desplomes de Túnez (-12) y Uzbekistán (-10) para subir dos ubicaciones y quedar en el 49° puesto.

Así está el top 10 del Ranking FIFA