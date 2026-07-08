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    Subsecretario Pavez descarta “por ahora” decretar estado de excepción en zona sur por sistema frontal

    Asimismo, Senapred reportó que existen 56 viviendas afectadas, más de 17 mil clientes sin suministro eléctrico, tres personas albergadas y 180 mm de agua caída en promedio.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) reportó que existen 56 viviendas afectadas, más de 17 mil clientes sin suministro eléctrico, tres personas albergadas y 180 mm de agua caída en promedio debido al sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezó la mesa técnica junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, con el objetivo de evaluar y dar seguimiento al evento meteorológico pronosticado para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y se espera que se desplace hasta el Biobío, Maule, O’Higgins y Metropolitana.

    “Sobre este sistema frontal, el gobierno, por instrucción del ministro del Interior, activó una coordinación a nivel nacional de Senapred desde el día lunes y en ese sentido todo el sistema institucional de prevención de emergencias y desastres ha funcionado, liderado en las regiones por los delegados en comunicación y coordinación con las comunas”, explicó el subsecretario.

    En el marco del balance del sistema frontal, informó que se registran 56 viviendas con daño menor, 42 en Los Ríos y 14 en La Araucanía; tres personas albergadas en la comuna de Pucón, y cortes de rutas por anegamientos y deslizamientos de masa.

    Por su parte, la directora nacional de Senapred precisó que esto cambiará dentro del día, debido a que aún faltan viviendas en evaluación y reportes de zonas a las que municipios no han llegado.

    Asimismo, el subsecretario Pavez se refirió a la solicitud del senador de Los Ríos, Iván Flores (DC), quien solicitó declarar Zona de Catástrofe para Corral, y explicó que “este es un monitoreo que se hace de manera permanente, no está por ahora en el horizonte de la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles y van a seguir estando disponibles para atender este nivel de emergencia”.

    Añadiendo que: “No hay un nivel de alertamiento asociado a la disposición de recursos; en cada uno de los niveles, según corresponda, el Estado y sus instituciones van a estar disponibles para atender la emergencia. (...) Yo entiendo las circunstancias en las cuales los alcaldes muchas veces perciben niveles de fenómenos como el que estamos viviendo; sin embargo, nos parece que por ahora la situación está atendida de una forma adecuada, sin perjuicio de que vamos a ir monitoreando permanentemente la situación”.

    Más de 180 mm de agua caída

    Por otra parte, Cebrián detalló que “la tensión está fijada en estas tres regiones, entre Araucanía y Los Lagos, donde se han registrado precipitaciones importantes; hay promedios de 180 milímetros en distintos sectores, aun cuando hay algunas estaciones donde se supera esa cantidad de milímetros registrados”.

    “Ello ha traído las consecuencias de anegamientos y algunos deslizamientos, remociones en masa y diversas interrupciones en la ruta”, explicó.

    Además, especificó que “en la Región de la Araucanía hemos tenido principalmente cortes de ruta por desbordes de estero y algunos deslizamientos por remoción en masa en el sector Lumaco, en Teodoro Smith, lo mismo que en la ruta S270 en el sector Keuigle en la comuna de Toltén. Ambas situaciones están siendo atendidas por equipos en terreno con maquinaria desplegada”.

    Mientras que “en la Región de Los Ríos la mayor afectación se concentra en la comuna de Corral con interrupciones de distintas rutas por material que se desplazó desde, por ejemplo, el sector La Rama; en la ruta T470 en Valdivia también una situación similar y en la comuna de Mariquina”.

    La directora nacional de Senapred puntualizó que permanecen cerrados para embarcaciones menores los puertos de Corral, Chaihuín, Valdivia y Mehuín.

    Finalmente, informó que a las 19.00 horas se realizará una nueva mesa técnica, donde se evaluará cómo llegará el sistema frontal hasta las regiones del Biobío, Maule, O’Higgins y Metropolitana.

    Más sobre:Sistema FrontalTemporalLluviasSenapredAfectaciones

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