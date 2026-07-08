SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    El retirado brigadier del Ejército fu el primer inquilino de Punta Peuco, penal en el que ingresó en 1995. La condena también se aplicó a otro ex DINA, Rolf Wenderoth.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Punta Peuco, 23 de diciembre de 2016. Gendarmes son fotografiados previo a la ceremonia ecuménica privada en la cárcel de Punta Peuco donde ocho de los reos pedirán disculpas por los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos que cometieron. ANDRES PINA/ATON CHILE

    La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a Pedro Espinoza y a otro exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en la desaparición del fotógrafo Manuel Bobadilla y el profesor Héctor Maturana.

    El paradero de ambas víctimas se desconoce desde diciembre de 1974 y su último paradero reportado fue Villa Grimaldi.

    En la sentencia, la magistrada condenó a Pedro Espinoza Bravo y Rolf Wenderoth Pozo a la pena de 15 años de presidio para cada uno por su responsabilidad como autores del delito de secuestro calificado.

    El retirado brigadier del Ejército fu el primer inquilino de Punta Peuco, penal en el que ingresó en 1995.

    El caso

    El 23 de diciembre de 1974, Manuel Bobadilla Bobadilla, fotógrafo de 42 años entonces, militante del Partido Socialista (PS), se encontraba ofreciendo artículos para la venta en un puesto de una feria navideña ubicada en avenida Vicuña Mackenna con 10 de Julio.

    En horas de la tarde fue detenidos por agentes de civil y subido a una camioneta color blanco modelo C-10 junto a dos personas que le acompañaban, siendo uno de ellos liberado en el trayecto y el otro desde el centro de reclusión al que arribaron.

    Posteriormente, esa misma jornada, el profesor Héctor Maturana Espinoza, de 27 años, asistente del fotógrafo, fue detenido también por agentes de civil cuando llegaba al domicilio del también fotógrafo Osvaldo Jara Frías, en la Villa Portales, con el que existía un supuesto vínculo laboral, que a esa fecha también trabajaba en el Instituto Geográfico Militar.

    Ambos fueron trasladados al recinto conocido como Villa Grimaldi, último lugar donde se les vio con vida y desde donde se les perdió el rastro, condición que se mantiene hasta hoy.

    Hace menos de un mes, Espinoza fue condenado por el homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt, fallecida en un atentado perpetrado el 21 de septiembre de 1976 en Washington.

    Más sobre:DD.HH.Pedro EspinozaRolf WenderothPaola Plaza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados UDI acusan “ingenuidad” de Paulina Núñez (RN) por mesa con la oposición para megareforma y exigen fin de negociaciones

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario

    Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    Huenchumilla (DC) llama al PS a liderar la oposición: “Necesitamos un primus inter pares y tener una cierta conducción”

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    Lo más leído

    1.
    Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario total de Ángela Vivanco

    Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario total de Ángela Vivanco

    2.
    Operativo conjunto de Fiscalía y PDI permite desarticular facción del Tren de Aragua y capturar más de 30 miembros

    Operativo conjunto de Fiscalía y PDI permite desarticular facción del Tren de Aragua y capturar más de 30 miembros

    3.
    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    4.
    Senado aprueba en general proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Senado aprueba en general proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    5.
    Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

    Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

    6.
    Fiscalía y PDI desbaratan banda que obligaba a pagar membresía a sus vendedores para usar el nombre del Tren de Aragua en La Araucanía

    Fiscalía y PDI desbaratan banda que obligaba a pagar membresía a sus vendedores para usar el nombre del Tren de Aragua en La Araucanía

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario
    Chile

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario

    Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Lo que la reforma no puede hacer sola
    Negocios

    Lo que la reforma no puede hacer sola

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    La explosiva reacción de Santiago Wanderers por la sede de la final ante el Real Madrid que incluye dardos al gobierno
    El Deportivo

    La explosiva reacción de Santiago Wanderers por la sede de la final ante el Real Madrid que incluye dardos al gobierno

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina

    Con carta a la FIFA: Egipto vuelve a la carga contra Argentina y suma nuevo antecedente tras despedirse del Mundial

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”
    Cultura y entretención

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+