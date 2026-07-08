Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

Punta Peuco, 23 de diciembre de 2016. Gendarmes son fotografiados previo a la ceremonia ecuménica privada en la cárcel de Punta Peuco donde ocho de los reos pedirán disculpas por los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos que cometieron.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a Pedro Espinoza y a otro exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en la desaparición del fotógrafo Manuel Bobadilla y el profesor Héctor Maturana.

El paradero de ambas víctimas se desconoce desde diciembre de 1974 y su último paradero reportado fue Villa Grimaldi.

En la sentencia, la magistrada condenó a Pedro Espinoza Bravo y Rolf Wenderoth Pozo a la pena de 15 años de presidio para cada uno por su responsabilidad como autores del delito de secuestro calificado.

El retirado brigadier del Ejército fu el primer inquilino de Punta Peuco, penal en el que ingresó en 1995.

El caso

El 23 de diciembre de 1974, Manuel Bobadilla Bobadilla, fotógrafo de 42 años entonces, militante del Partido Socialista (PS), se encontraba ofreciendo artículos para la venta en un puesto de una feria navideña ubicada en avenida Vicuña Mackenna con 10 de Julio.

En horas de la tarde fue detenidos por agentes de civil y subido a una camioneta color blanco modelo C-10 junto a dos personas que le acompañaban, siendo uno de ellos liberado en el trayecto y el otro desde el centro de reclusión al que arribaron.

Posteriormente, esa misma jornada, el profesor Héctor Maturana Espinoza, de 27 años, asistente del fotógrafo, fue detenido también por agentes de civil cuando llegaba al domicilio del también fotógrafo Osvaldo Jara Frías, en la Villa Portales, con el que existía un supuesto vínculo laboral, que a esa fecha también trabajaba en el Instituto Geográfico Militar.

Ambos fueron trasladados al recinto conocido como Villa Grimaldi, último lugar donde se les vio con vida y desde donde se les perdió el rastro, condición que se mantiene hasta hoy.

Hace menos de un mes, Espinoza fue condenado por el homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt, fallecida en un atentado perpetrado el 21 de septiembre de 1976 en Washington.