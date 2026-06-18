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    Ministra Plaza condena a 15 años de cárcel a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga por el crimen de Ronni Moffitt

    Los exagentes de la DINA fueron condenados como autores del delito de homicidio calificado por la ciudadana estadounidense fallecida en un atentado concretado en Washington.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Ronnie Moffit, de nacionalidad estadounidense, tenía 25 años al momento del atentado.

    La jueza Paola Plaza González, ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a tres exagentes de la denominada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt.

    En la sentencia, la magistrada condenó a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años de presidio por su responsabilidad como autores del crimen ocurrido el 21 de septiembre de 1976 en Washington, Estados Unidos.

    Ese día, el Chevrolet Chevelle Malibu Classic en el que viajaba el excanciller de la Unidad Popular y exembajador de Chile en Estados Unidos Orlando Letelier, acompañado de Ronni Karpen Moffitt, que era su secretaria y el esposo de ella, Michael Moffitt, estalló en pleno centro de Washington por un artefacto explosivo detonado por un mecanismo remoto desde un automóvil que los seguía de cerca.

    Los Moffitt iban en el Chevelle porque tenían problemas con su automóvil.

    Solo Michael, que estaba en el asiento trasero y salió disparado del vehículo, sobrevivió a la explosión registrada en Sheridan Circle, a unas 15 cuadras de la Casa Blanca.

    La sentencia contra los tres exmilitares establece que la DINA, cuya máxima autoridad recaía en el general Manuel Contreras y cuyo jefe de operaciones era Pedro Espinoza, fue responsable de una serie de atentados afuera del territorio nacional.

    De acuerdo a la investigación, el capitán Armando Fernández Larios, recibió instrucciones para ir a Paraguay y conseguir pasaportes que le permitieran a él y un grupo operativo viajar a Estados Unidos.

    Esas mismas instrucciones recibió Michael Townley, que se sumó al grupo y a los contactos del grupo anticastrista denominado Movimiento Nacionalista Cubano, a los que se había encomendado a efectuar seguimientos a Orlando Letelier, que por entonces trabajaba el Instituto de Estudios de Política en Washington, en el Distrito de Columbia.

    El 18 de septiembre de 1976, todo el equipo se traslada hasta el domicilio de Letelier para abocarse a un reconocimiento del área, análisis de rutina, revisión de traslados, y luego se da cuenta de las gestiones al teniente coronel Espinoza, encargado de controlar la operación, que con la información recibida y canalizándolo a través de los conductos jerárquicos, imparte la orden de instalar una bomba debajo del automóvil del excanciller, según consta en documentación oficial remitida por la Embajada Estados Unidos en Chile al Ministerio de Relaciones Exteriores, que estuvo a la vista en la causa.

    El 21 de septiembre de 1976, a raíz del estallido provocado por el artefacto instalado en un travesaño lateral del chasis bajo la plancha del suelo del automóvil, Orlando Letelier fallece mientras conducía el vehículo y a consecuencia de la misma acción muere su secretaria, de veinticinco años de edad y de nacionalidad estadounidense.

    El rol acreditado de los tres agentes en la orgánica de la DINA en la época del atentado y la información recabada en la causa orientó la indagatoria hasta las condenas que determinó la ministra en visita.

    Más sobre:Ronni MoffittOrlando LetelierDD.HH.Estados UnidosDINA

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