“Convenía que pasara Messi”: la reacción internacional a la polémica remontada de Argentina a Egipto en el Mundial

“Convenía que pasara Messi”: la reacción de internacional a la polémica remontada de Argentina a Egipto en el Mundial.

Argentina sigue en el Mundial. Con polémica, eso sí. Venció 3-2 a Egipto con una remontada agónica. Con tintes épicos, pero con la controversia que desataron los reclamos del cuadro africano. Un gol anulado y una presunta infracción en el inicio de la jugada del tercer tanto son las principales protestas. El técnico de los Faraones, Hossam Hassam habló de “factores externos”, mientras que Ziko aseguró que es un “torneo amañado”.

La prensa internacional se divide. La mayoría apunta al misticismo de la remontada transandina. Sin embargo, también hay articulos referidos a la polémica.

“Remontada faraónica y polémica de Argentina”, tituló Marca en la crónica del partido. Sin embargo, también dieron espacio a una columna de opinión firmada por Alfredo Relaño que figura como “Lo que convenía era que pasara Messi...”.

Mundo Deportivo usó un concepto similar en el análisis. “Messi faraónico”, establecen.

El diario El País, de España, también hace hincapié en la épica: “Argentina se levanta de la muerte y remonta a Egipto con tres goles en 15 minutos“.

Parecido a lo publicado por The New York Times. “Argentina protagonizó una de las remontadas más memorables en la historia de la Copa del Mundo“, propone.

Orgullo egipcio

En Egipto, si bien apuntan a la polémica, hacen énfasis en el buen rendimiento exhibido por su selección durante gran parte del encuentro.

“Los Faraones exhiben una habilidad heroica y una disciplina táctica que dejó en ridículo a los campeones del mundo“, señalan en Youm7. Por otro lado, Daily News Egypt llama a tener: “Cabezas en alto, Egipto“.

“Una salida digna. Argentina derrotó con lo justo a Egipto“, tituló Al-Dustour. Mientras que Ahram se refirió a la controversia: “Egipto desperdicia una ventaja de dos goles, pierde 3-2 ante Argentina y queda eliminado del Mundial“.