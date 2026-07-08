SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama “escoria” y “gente enferma” a sus dirigentes

    Aunque ha señalado que los negociadores del memorando aún “quieren negociar”, Trump ha opinado que "es una pérdida de tiempo tratar con ellos".

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por acabado el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de “escoria” y “gente enferma”, en un exabrupto lanzado este miércoles ante la prensa tras los bombardeos estadounidenses contra el país de Oriente Próximo.

    “En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, ha afirmado en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

    Aunque ha señalado que los negociadores del memorando aún “quieren negociar”, ha opinado que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos” porque “son mentirosos” y, tras firmar un acuerdo, no acatan lo pactado.

    “Están locos. En lo que a mí respecta, se acabó”, ha proseguido el inquilino de la Casa Blanca arremetiendo contra Teherán, recordando que él ha “negociado toda la vida” y que su trabajo ha consistido en “llegar a acuerdos”, pero que ellos son “de otra escuela” y que “son tramposos”.

    Acto seguido ha afirmado que “han hecho daño a su propio pueblo” y que “han matado a 54.000 personas” por protestar. Ha augurado además que “nadie va a tomar el poder” porque “no tienen armas, y “el otro bando tiene ametralladoras y los están matando”, además de que “la prensa no lo reporta”.

    “Pero son gente mala. Son gente mala. Y francamente, no quiero perder mi tiempo con ellos. Ahora, dejaré que nuestro maravilloso panel, los negociadores sigan hablando si quieren, pero no lo veo claro. No me gusta esta gente”, ha concluido.

    La declaraciones de Trump tienen lugar horas después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) haya anunciado el lanzamiento de “fuertes” ataques contra Irán en respuesta a las “agresiones” iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

    Tras ello, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber “destruido” 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 “enemigo”, en su respuesta militar a los bombardeos, que suponen uno nuevo capítulo de tensiones tras el frágil alto el fuego firmado el 8 de abril.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desconocidos disparan contra vivienda en El Bosque: mujer de 59 años se encuentra en riesgo vital

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: el único sector afectado, según el pronóstico

    Lo más leído

    1.
    Rusia denuncia el lanzamiento de más de 400 drones contra Moscú, el mayor ataque desde el inicio de la guerra

    Rusia denuncia el lanzamiento de más de 400 drones contra Moscú, el mayor ataque desde el inicio de la guerra

    2.
    Trump dice que detendrá “completamente” el comercio con España: “Es un aliado terrible en la OTAN”

    Trump dice que detendrá “completamente” el comercio con España: “Es un aliado terrible en la OTAN”

    3.
    China pide a Estados Unidos e Irán que cumplan el memorando de entendimiento y aborden los problemas “a través del diálogo”

    China pide a Estados Unidos e Irán que cumplan el memorando de entendimiento y aborden los problemas “a través del diálogo”

    4.
    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    5.
    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Desconocidos disparan contra vivienda en El Bosque: mujer de 59 años se encuentra en riesgo vital
    Chile

    Desconocidos disparan contra vivienda en El Bosque: mujer de 59 años se encuentra en riesgo vital

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales
    Negocios

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales

    Avanzan cambios sobre tramitación ambiental de megarreforma: se extienden plazos y se ratifica regreso del Comité de Ministros

    Crisis laboral: ofertas de empleo caen 6,1% en junio y suman ocho meses consecutivos de retrocesos

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: el único sector afectado, según el pronóstico

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”
    El Deportivo

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”

    No habrá duelo con Argentina: Colombia no puede con la solidez de Suiza y queda eliminado del Mundial en penales

    Novak Djokovic gana una batalla de más de cinco horas a Félix Auger-Aliassime y se cita en las semifinales de Wimbledon

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730
    Cultura y entretención

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

    U2 vuelve sobre el planeta y lanza nueva canción: puedes ver el video aquí

    Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama “escoria” y “gente enferma” a sus dirigentes
    Mundo

    Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama “escoria” y “gente enferma” a sus dirigentes

    Trump dice que detendrá “completamente” el comercio con España: “Es un aliado terrible en la OTAN”

    China pide a Estados Unidos e Irán que cumplan el memorando de entendimiento y aborden los problemas “a través del diálogo”

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+