No habrá duelo con Argentina: Colombia no puede con la solidez de Suiza y queda eliminado del Mundial en penales

Suiza se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final del Mundial tras derrotar 4-3 por penales a Colombia en Vancouver tras empatar sin goles, un resultado que le impidió a Sudamérica asegurar a uno de los suyos en las semifinales, pues el rival de los helvéticos será la Argentina de Lionel Messi, que sufrió lo indecible para eliminar a Egipto.

La escuadra colombiana llegó con una pequeña cuota de favoritismo al partido ante los helvéticos, producto de sus buenas actuaciones previas y su solidez defensiva. Solo había recibido un gol en todo el certamen y había sido en el debut.

Los europeos, por su parte, sufrieron la sensible pérdida de su máxima figura Johan Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias. Su ausencia fue clave en el contexto de un duelo sumamente cerrado. De todos modos, su baja no impidió que los dirigidos de Murat Yakin se generaran ocasiones y llevaran el partido hasta los penales.

En el comienzo, ninguno de los dos pudo establecer un dominio concreto. De hecho, ambos se alternaron la tenencia del balón y también se produjeron duelos muy interesantes por las bandas, como por ejemplo el que protagonizaron Daniel Muñoz y Ricardo Rodríguez, una contienda que por momentos favoreció al suizo de ancestros chilenos.

La primera llegada clara se produjo a los 21′, cuando Gustavo Puerta obligó, con un remate de distancia, al lucimiento del portero Gregor Kobel, quien manoteó el balón al córner. En los 30′, fue el turno del meta colombiano Camilo Vargas, quien estuvo notable sacando un disparo de Fabian Rieder tras un mal rechazo de la defensa.

Los pupilos de Néstor Lorenzo se vieron bien combativos en la mitad de la cancha. James Rodríguez fue en varias ocasiones al piso para recuperar balones, en una faceta quizás no tan acentuada a lo largo de su carrera. Igualmente, se las ingenió para meter algunos pases destacados.

En el inicio del segundo tiempo, Suiza estuvo a punto de abrir la cuenta, pero el recién ingresado Djibril Sow resbaló en el área y su remate salió desviado. Igualmente, en ese lapso, se vio mejor al elenco helvético frente a un cuadro sudamericano menos intenso.

Los delanteros colombianos, eso sí, no recibieron muchos balones con ventaja. Luis Díaz y Luis Suárez lucharon constantemente contra los aplicados centrales suizos, a la espera de un error o de algún espacio que les quedara para filtrarse.

Suárez tuvo una clarísima a los 63′, pero su falta de confianza le pasó la cuenta y definió desviado cuando tenía de frente al meta rival. Sin embargo, no logró concretar y Lorenzo decidió reemplazarlo por Cucho Hernández. Además, se sumaron desde el banco Juan Fernando Quintero y Jáminton Campaz para buscar ese desequilibrio.

Emociones al final

Los minutos finales fueron un cúmulo de tensiones más que de buen fútbol. Ambos elencos tuvieron algunas aproximaciones, pero no lo suficientemente claras como para evitar que el partido se fuera a la prórroga.

En el alargue, Colombia tuvo una gran posibilidad a los 98′, luego de un cabezazo de Jhon Lucumí que se estrelló en el travesaño después de un córner de Quintero. La jugada animó a Colombia a tomar más riesgos para ir por la victoria. Tres minutos más tarde, Campaz probó de mucha distancia y casi sorprende a Kobel.

A los 104′, Vargas salvó a Colombia con una tapada espectacular a un remate de Zeki Amdouni a la altura del punto penal, dándole emoción a un partido que había sido bastante opaco en buena parte de su recorrido.

Campaz se perdió el gol del triunfo, a cinco del final, tras un error de Granit Xhaka. El delantero se perfiló para anotar, pero elevó su remate ante la salida del arquero helvético. Fue la última jugada de riesgo antes de irse a la definición por penales.

Abrió la serie Quintero, quien puso en ventaja a Colombia con un remate furioso. Igualó Xhaka, con un disparo que Vargas alcanzó a tocar. Luego, Dávinson Sánchez le dio al travesaño y Amdouni puso el 2-1.

Campaz igualó y Manuel Akanji elevó, dejando todo emparejado. No obstante, Kobel estuvo brillante para detenerle el tiro a media altura de Cucho Hernández y Cedric Itten volvió a darle la ventaja a los suizos. Díaz igualó y le traspasó la responsabilidad de definir a Rubén Vargas. Al ex compañero de Alexis Sánchez en Sevilla no le pesó la misión y selló con clase la clasificación a cuartos de final, donde el elenco europeo se enfrentará con la Albiceleste este sábado, a las 21.00.