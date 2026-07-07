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    Senado aprueba proyecto para elevar la deuda del Fisco

    La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, fue votada a favor por 28 senadores, y en contra por 15. Sólo hubo una abstención.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Valparaiso, 28 de mayo 2025 Fachada del Congreso Nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Por 28 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, la Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley que eleva el endeudamiento del fisco hasta por US$6.200 millones.

    Tras la aprobación, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley tras su promulgación.

    Ya en la Comisión de Hacienda del Senado la iniciativa La iniciativa había sido votada a favor con la venía de los senadores del oficialismo: Javier Macaya (UDI); María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter (independiente-Republicano), pero no contó con el apoyo de los senadores de oposición: Daniela Cicardini y Gastón Saavedra, ambos del PS.

    De acuerdo a lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la mayor necesidad de deuda “se deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado, monto que aumenta en US$3.800 millones las necesidades; US$900 millones por efecto de tipo cambio y US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante que es alarmantemente elevado, y el bajo nivel de caja”.

    En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.

    Según la proyección entregada por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, se estimaba que la deuda pública iba a cerrar 2026 en 41,3% del PIB. En cambio, según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

    En la Sala de la Cámara de Diputados, el proyecto había sido aprobado con anterioridad por 94 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención.

    El gobierno había ingresado el proyecto con urgencia suma, cuyo plazo de despacho vencía este 8 de julio.

    Más sobre:EconomíaEndeudamientoSenado

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