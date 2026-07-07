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    Senado despacha a ley aumento de deuda por US$6.200 millones para financiar obligaciones del Estado

    La iniciativa, impulsada con urgencia por el Ejecutivo, fue respaldada por 28 votos a favor, tras un debate marcado por cuestionamientos al deterioro de las cuentas fiscales y la trazabilidad del gasto público.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Senado aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno Central durante 2026, otorgando al Ejecutivo un margen adicional de US$6.200 millones para enfrentar las necesidades actualizadas de financiamiento del Estado.

    La iniciativa, que se encontraba en segundo trámite constitucional, fue respaldada por 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención, superando el quórum de 26 votos requerido por tratarse de una norma de carácter especial.

    El gobierno había ingresado el proyecto con urgencia suma, cuyo plazo de despacho vencía este 8 de julio.

    Según lo planteado por el Ejecutivo, el objetivo del proyecto es adecuar el límite máximo de endeudamiento autorizado para 2026, establecido originalmente en la Ley de Presupuestos, a la realidad fiscal actual, que contempla mayores requerimientos de financiamiento para cumplir compromisos ya adquiridos por el Estado.

    Durante la tramitación en la Comisión de Hacienda, el proyecto fue aprobado por mayoría de tres votos contra dos, en un debate donde surgieron dudas respecto de la evolución de las finanzas públicas y de la necesidad de ampliar el margen de endeudamiento.

    En ese contexto, los senadores revisaron el informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y plantearon inquietudes sobre eventuales modificaciones presupuestarias para 2026 cuya trazabilidad, a juicio de algunos parlamentarios, no estaría suficientemente clara. Asimismo, se solicitaron mayores antecedentes sobre la metodología utilizada para calcular la presión del gasto fiscal y justificar el monto adicional solicitado.

    Frente a esos cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que la iniciativa no guarda relación con el proyecto de Reconstrucción Nacional (megarreforma), descartando que el nuevo endeudamiento busque financiar esa reforma.

    El secretario de Estado había explicado en la comisión que los recursos tampoco están destinados a solventar nuevas políticas públicas, sino a garantizar el financiamiento oportuno de obligaciones previamente comprometidas, ajustando la autorización legal a un escenario fiscal que se ha deteriorado respecto de las proyecciones consideradas durante la elaboración del Presupuesto 2026.

    En esa línea, el Ejecutivo sostuvo que la actualización de las perspectivas macroeconómicas y fiscales proyecta un déficit cercano a US$3.800 millones superior al estimado originalmente, situación que hace necesario ampliar el límite de endeudamiento para asegurar la continuidad del financiamiento estatal.

    Más sobre:EndeudamientoSenadoJorge QuirozHaciendaDeudaLey de PresupuestoPulso

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