Lluvias generan daños en viviendas en Corral y Valdivia: reportan remociones de masa e inundaciones

Reportan anegamiento de viviendas y calles en las comunas de Corral y Valdivia por fuertes lluvias.

Las fuertes lluvias que afectan a la Región de Los Ríos provocaron daños menores en viviendas de las comunas de Corral y Valdivia, además de remociones de masa e inundaciones producto de la intensidad del sistema frontal, que mantiene a la región bajo alerta amarilla.

En la comuna costera de Corral se produjo el desborde del río San Juan, en el sector homónimo, situación que complicó a los habitantes del lugar. De acuerdo con registros captados por vecinos, el agua avanzó con fuerza por las calles, arrastrando troncos, ramas y barro.

Asimismo, se reportó el aumento del caudal del estero La Aguada, mientras que la caída de árboles en la ruta T-450, que conecta Corral con Valdivia, obligó al despliegue de maquinaria de Vialidad para despejar la vía en el sector de La Rama.

A eso de las 17.00 horas, las autoridades realizaron un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para evaluar la situación y coordinar la respuesta al sistema frontal. En la instancia se acordó reforzar el monitoreo junto a los municipios y organismos de emergencia durante la noche.

En ese contexto, Senapred informó que “actualmente se reportan afectaciones a viviendas de carácter menor y otras en evaluación, principalmente en la comuna de Corral y Valdivia, situaciones que están siendo atendidas por los organismos de respuesta desplegados en terreno”.

Tras la reunión se señaló que hay cuatro viviendas con daño menor y dos en evaluación.

Previamente, el director regional de Senapred, Daniel Epprecht, había señalado que “se han informado incidentes en Valdivia y Corral, en la zona costera”.

Asimismo, precisó que “en Corral han ocurrido algunas remociones de masa, algunas inundaciones, que afortunadamente, de acuerdo al reporte municipal, no han traído afectación ni a bienes ni a las personas”.

En el caso de Valdivia, la situación fue empeorando con el transcurso de la jornada. Durante la tarde se reportó la saturación de colectores de aguas lluvias, lo que provocó anegamientos en el sector de Barrios Bajos.

Los anegamientos posteriormente se extendieron al centro de la capital regional, generando acumulación de agua en distintas calles y afectando el desplazamiento de peatones y conductores.