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    Vittorio Corbo: “Hemos confundido la mejora de los trabajadores con subir salarios”

    El expresidente del Banco Central expuso en un seminario organizado por Deloitte. Para este año proyectó un crecimiento del PIB de entre 1% y 1,5%, y una inflación de 3,6% a 3,8%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    09 Abril 2026 Entrevista a Vittorio Corbo, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “Nos hemos preocupado mucho más en Chile de proteger los arbolitos, los animalitos, pero nos hemos olvidado de los humanos, y los humanos son los que tienen hoy día trabajos precarios”. Con esa frase el economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, ejemplificó la necesidad de avanzar en inversiones y aprovechar los recursos con los que cuenta el país.

    En el marco de su presentación en el seminario organizado titulado "Perspectivas y tendencias M&A 2026″, organizado por Deloitte, Corbo sostuvo que Chile enfrenta el nuevo escenario global con fortalezas macroeconómicas, pero importantes debilidades estructurales, donde el crecimiento y el empleo formal son los principales desafíos.

    A su juicio, Chile puede pasar a crecer sobre 3% si logra acelerar la inversión, el empleo y la productividad. “Para resolver un problema, primero hay que tener claro el objetivo, y ese objetivo está claro, la prioridad es elevar la inversión, la productividad y mejorar el capital humano. Pocas veces Chile ha enfrentado un escenario tan favorable para aprovechar sus recursos estratégicos, tratemos de explotarlos respetando restricciones medioambientales, pero no matando el desarrollo del producto”.

    “La administración anterior hizo una reforma en la parte de permisos sectoriales, (pero) hay mucho que hacer también en permisos medioambientales, en el Consejo de Monumentos Nacionales, hemos creado una cultura de permisos y necesitamos cambiarlo”, sostuvo.

    Por otra parte, el expresidente del Banco Central señaló que “uno de los problemas centrales es que el impuesto corporativo es muy alto”, por lo que es necesario bajarlo.

    “Lo que ha frenado la economía es el shock de precios de los combustibles que ha afectado la confianza de los consumidores y de los empresarios, (la confianza) está muy deteriorada por el bajo crecimiento anterior y por el alza de precios de los combustibles”, comentó.

    Por ello, apuntó que “en inversión tenemos que actuar en permisos y en impuestos”, por lo que “necesitamos crear los incentivos para la productividad, en la cual se necesitan muchas cosas: adaptabilidad y capacitación laboral para que los trabajadores sean capaces de absorber nuevas tecnologías, y en Chile tenemos una legislación laboral de hace un siglo”.

    En esa línea, comentó que “hay que preocuparse de los costos laborales, subimos el salario mínimo agresivamente, bajamos las horas trabajadas por semana con el mismo salario, y ahora hicimos una reforma de pensiones que había que hacer, pero también con un costo para los empleadores, si sumamos todo eso, nos ha encarecido tremendamente el trabajo”.

    “Hemos confundido la mejora de los trabajadores con subir salarios. Lo que necesitamos es que para esos salarios pueda haber empleo, hay que poner los bueyes delante de la carreta, y eso es la productividad”, enfatizó.

    Respecto de las medidas para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento, subrayó que es necesario ayudar a la materialización de los permisos ya entregados. Al respecto, precisó que “hay una propuesta que está en el Congreso de bajar la tasa de impuestos corporativos 4 puntos porcentuales, (entregar) estímulos a la construcción en el corto plazo para reactivar un sector que crea mucho empleo, y también el subsidio al empleo”.

    Sin embargo, señaló que, si bien “la aprobación va a pasar, la implementación puede ser más difícil”.

    Para este año, el economista estima que el crecimiento del país se ubicará entre 1% y 1,5%, con una inflación entre 3,6% y 3,8%.

    Más sobre:EconomíaVittorio CorboMegareformaInversiónCrecimientoImpuestos

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