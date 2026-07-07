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    El FMI marca un hito al nombrar a una argentina como su nueva economista jefe

    Es la primera vez que el cargo recae en alguien de Latinoamérica. La experta forma parte del consejo asesor económico de Anthropic, firma dueña de la IA Claude, y en 2023 recibió la distinción de Comandante de la Orden del Imperio Británico.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Silvana Tenreyro, nueva economista en jefe del FMI

    El FMI tiene nueva economista jefe. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, anunció el nombramiento de la argentina Silvana Tenreyro como nueva Consejera Económica y directora del Departamento de Investigación (RES), sucediendo al francés Pierre-Olivier Gourinchas, quien recientemente volvió al mundo académico.

    El nombramiento supone un hito ya que es la primera vez que el cargo recae en alguien de Latinoamérica. Tenreyro se suma así a Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda de Chile quien hoy es director del Departamento de Finanzas Públicas (FAD, por sus siglas en inglés) del FMI.

    “Estoy encantada de anunciar que Silvana Tenreyro se unirá al Fondo como nuestra próxima economista jefe”, afirmó Georgieva. La directora gerente destacó que Tenreyro “es una economista de reconocimiento global que combina logros académicos sobresalientes con una extensa experiencia en la formulación de políticas y una estrecha vinculación con las principales instituciones internacionales”.

    Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. JIM WATSON

    Georgieva agregó que, “en momentos de profunda transformación e incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Tenreyro contribuirá a que el trabajo analítico del Fondo, así como su supervisión multilateral y asesoría, se mantengan a la vanguardia en beneficio de los países miembros”.

    Tenreyro se desempeña actualmente como profesora de Economía James E. Meade en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE), casa de estudios en la que forma parte del cuerpo académico desde 2004.

    Su investigación ha sido publicada en revistas especializadas de primer nivel y reconocida con distinciones internacionales, entre ellas el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal.

    Es miembro de la British Academy, de la Econometric Society y de la Royal Economic Society, además de miembro honorario extranjero de la American Economic Association. También ejerció como presidenta de la European Economic Association.

    En el ámbito de la política pública, Tenreyro fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023. Previamente se desempeñó como economista en el Banco de la Reserva Federal de Boston y fue integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio. Actualmente forma parte del Grupo Consultivo Externo de la directora gerente del FMI y asesora a instituciones públicas y privadas en temas económicos y financieros.

    La experta forma parte desde 2025 del consejo asesor económico de Anthropic, la dueña de la IA Claude, y en 2023 recibió la distinción de Comandante de la Orden del Imperio Británico.

    La nueva economista jefe del FMI. Yuri Gripas

    Georgieva también valoró las cualidades de liderazgo de la nueva economista jefe.

    “Silvana se destaca como una líder y comunicadora excepcional. Es admirada por su estilo de liderazgo reflexivo y colegiado, su apertura a perspectivas diversas y su capacidad para generar consensos mientras fomenta un debate riguroso”, señaló.

    Añadió que Tenreyro “también es conocida por su capacidad para comunicar temas económicos complejos con claridad y precisión, y por fomentar un diálogo constructivo entre audiencias diversas”.

    Tenreyro tiene nacionalidad argentina, británica e italiana. Obtuvo su doctorado y su magíster en Economía en la Universidad de Harvard, luego de titularse como economista en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

    La nueva Consejera Económica y directora del Departamento de Investigación del FMI asumirá su cargo el 10 de agosto de 2026.

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