Stefan Kramer y una gran fiesta ochentera: vive una noche distinta en Hilaria

El invierno suele invitar a quedarse en casa, pero Centro de Eventos Hilaria propone una razón para hacer exactamente lo contrario. El próximo viernes 7 de agosto, abrirá sus puertas para una noche que combina humor, música y entretención en un solo lugar, ideal para compartir con amigos, en pareja o simplemente disfrutar de un panorama diferente.

La propuesta está pensada para que la experiencia comience desde el primer minuto: llegar con calma, disfrutar un buen trago, compartir una buena conversación y dejar atrás la rutina antes de que las luces del escenario den inicio al espectáculo.

Humor, música y una gran fiesta

La noche comenzará con un espectáculo del destacado comediante e imitador Stefan Kramer, uno de los artistas más reconocidos del país, quien presentará una rutina especialmente preparada para esta jornada.

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Tras el show, la celebración continuará con una gran fiesta animada por Cristian “Chico” Pérez, histórico DJ de la escena nacional, quien hará recorrer al público los grandes éxitos de los años 80 y 90, convirtiendo la pista de baile en el gran protagonista de la noche.

Todo esto en un recinto que cuenta con gastronomía, bar, cómodos espacios y estacionamientos, para que la única preocupación sea disfrutar.

Una experiencia para compartir

Más que un espectáculo, Hilaria propone una experiencia completa que reúne distintos momentos en una sola noche: humor, buena música, gastronomía y baile en un ambiente especialmente preparado para quienes buscan un panorama diferente en Santiago.

Con esta producción, el Centro de Eventos Hilaria continúa consolidándose como uno de los espacios de entretenimiento más atractivos de la ciudad, apostando por eventos que combinan artistas de primer nivel con una experiencia integral para el público.

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📅 Fecha: Viernes 7 de agosto

📍 Lugar: Centro de Eventos Hilaria (Av. del Parque N° 4694, Huechuraba - Ciudad Empresarial)

🎫 Entradas: disponibles a través de Evently

Una noche para reír, bailar y disfrutar

Si estabas buscando un panorama para romper la rutina del invierno, esta es la oportunidad perfecta para volver a salir y vivir una noche que reúne humor, música y fiesta en una sola experiencia.

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