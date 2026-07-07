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    La reacción de Gabriel Boric al sufrido triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial

    El exmandatario tuvo palabras para el encuentro en el que la Albiceleste se impuso por 3-2 a Los Faraones por los octavos de final.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Chen Yichen

    Este martes se desarrolló uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Argentina, campeón en Qatar 2022, continuó la defensa de su título contra Egipto.

    El panorama comenzó complicado para la Albiceleste. Los Faraones lograron ponerse adelante en el marcador y, después de que Lionel Messi fallara un lanzamiento penal, los africanos clavaron una nueva estocada.

    La diferencia a favor de los egipcios se mantuvo hasta el minuto 79. El Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández lograron dar vuelta el marcador.

    Una de las personas que estuvo siguiendo el partido fue el expresidente Gabriel Boric, quien compartió su felicidad por el resultado.

    En su cuenta de X escribió: “Vamos Argentina!!! Hermanos!!! Qué hermoso que es el fútbol”, valorando la respuesta de la Albiceleste que ahora debe esperar en cuartos de final su próximo rival. Este saldrá del cruce que desde las 16.00 horas animarán Suiza y Colombia en Vancouver, Canadá.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026ArgentinaGabriel BoricEgipto

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