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    Veolia anuncia adquisición de la chilena Energías Industriales para reforzar apuesta en biomasa

    Veolia dijo que con esta operación integra a su red un sistema de 13 calderas industriales distribuidas en 9 plantas in situ a lo largo de Chile.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    Veolia anunció la adquisición de Energías Industriales S.A. (EISA), compañía chilena especializada en soluciones térmicas en base a biomasa, con lo que la firma francesa fortalece sus capacidades en la gestión de energía térmica para grandes industrias en el país.

    Veolia dijo que con esta operación integra a su red un sistema de 13 calderas industriales distribuidas en 9 plantas in situ a lo largo de Chile.

    Esos activos consumen 400.000 toneladas de biomasa al año y entregan aproximadamente 1 TWh de vapor anual a clientes industriales.

    Veolia atendió las consultas de Pulso pero no reveló el monto de la operación.

    La francesa dijo en el comunicado que EISA tiene 49 años y la considera un referente en soluciones térmicas in situ basadas en biomasa.

    Su incorporación complementa los 37 años de experiencia en energía industrial que Veolia acumula en Chile, donde la compañía opera alrededor de 13 instalaciones de servicios industriales.

    “En línea con los aceleradores de crecimiento de nuestro plan estratégico GreenUp, esta adquisición es un paso importante en la transformación de nuestra oferta en Chile. Nos permite liberar todo el potencial de la biomasa y consolidarnos como líderes indiscutibles en la descarbonización de la matriz térmica del país, al tiempo que fortalecemos nuestro papel como un socio fundamental que garantiza energía segura y baja en carbono para la industria”, declaró Elier González, director general de Veolia para Chile y Perú.

    Según la compañía, el portafolio de EISA le permitirá combinar sus capacidades de cogeneración centralizada con la generación distribuida de vapor directamente en las instalaciones del cliente.

    Además, las plantas adquiridas se integrarán a Hubgrade, el centro de análisis digital de Veolia, que conecta una red global de más de 60 centros interconectados para maximizar la eficiencia operativa.

    “Con la integración de EISA y sus casi cinco décadas de conocimiento técnico, fortaleceremos nuestra capacidad para garantizar la seguridad ambiental de nuestros clientes. Ante los desafíos energéticos de hoy, operamos como el sistema inmunológico de la industria: asegurando soluciones resilientes, reduciendo emisiones y protegiendo los recursos vitales de la sociedad”, afirmó González.

    La adquisición se suma a una cartera de nuevos proyectos para 2026 y 2027, con los que la firma busca ofrecer una interfaz única de servicios ambientales que combine la gestión del agua, los residuos y la energía renovable.

    Chile es un mercado relevante para Veolia, con más de 5.000 empleados.

    En el ciclo del agua, la compañía opera más de 30 unidades de tratamiento industrial y es controladora indirecta de Aguas Andinas, el mayor grupo sanitario de Chile, que abastece a más de 7 millones de personas en la Región Metropolitana.

    En residuos, atiende a 5 municipalidades y gestiona 3 rellenos sanitarios, entre ellos Santiago Poniente, que procesa 60.000 toneladas al mes.

    A nivel global, el grupo francés cuenta con 215.000 empleados en los cinco continentes y generó ingresos consolidados por 44.400 millones de euros en 2025.

    Más sobre:M&AVeoliaEnergía

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