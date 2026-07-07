La disputa que se viene en la UDI: generación de recambio presiona para integrar la directiva de Alessandri

Ayer, exministros y algunos de los más importantes líderes de la UDI llegaron a la sede del partido -o se conectaron vía telemática- para participar de una mesa de trabajo en torno a temas laborales. Detrás de la convocatoria estuvo la diputada Constanza Hube (40), quien organizó la jornada.

Su nombre ha sonado como una posible carta para competir por la presidencia de la colectividad. Eso, de hecho, lo propuso como alternativa el presidente de la UDI en la Región Metropolitana, Carlos Chaparro, en un chat interno del partido. Por lo mismo, su gran puesta en escena de ayer fue leída como una demostración de poder y articulación.

En el entorno de Hube desestiman esa posibilidad y afirman que su esfuerzo está puesto en que su generación, la sub 40, quede bien representada en la lista de consenso que encabezará el diputado Jorge Alessandri (47), en compañía de Pablo Longueira (67) como secretario general.

Esta generación, de la que son parte diputados como Hube, Eduardo Cretton (30), Ricardo Neumann (38) y Jaime Coloma (35), valoró que Alessandri diera un paso al frente y asumiera el desafío de ser el sucesor de Guillermo Ramírez en la presidencia de la UDI. Sin embargo, el acuerdo al que él llegó con Longueira, para que asuma como secretario general de la lista de unidad, dejó al grupo con un sabor amargo.

En este segmento del partido, a veces llamado generación del futuro, no gusta lo crítico que ha sido Longueira con el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Y temen que, una vez en el cargo, mantenga esa actitud en instancias de coordinación con el Ejecutivo. Se espera que esta semana la bancada de diputados concrete un encuentro con el exsenador, para limar asperezas.

Aún a meses de la elección, puesto que se realizarían entre diciembre y enero, en esta generación apuestan por meter presión para quedar bien representados en la mesa de consenso y lograr ser un contrapeso efectivo para que la directiva de la UDI esté alineada con el gobierno del Presidente Kast, sus objetivos y también con lo que ellos buscan que sea el proyecto político de la colectividad. Es algo, de hecho, que algunos pretenden conversar directamente con Alessandri y Longueria, cuando llegue el momento.

La diputada Hube dijo a este medio: “Mi prioridad hoy es que la UDI fortalezca una identidad granítica, por muchos años diluida injustamente bajo la figura de Chile Vamos. Como ya lo fue con los gobiernos de Piñera, la UDI está llamada a ser el ancla de una derecha que, en vez de seguir dividiéndose con lógica de campaña entre valientes y cobardes (…), gobierna con una agenda social interdisciplinaria que aborde urgencias reales como la seguridad, el empleo o la educación”.

“Ese es el objetivo principal que nos preocupa como generación, por lo que seguiremos apoyando la unidad dentro del partido mientras veamos que una lista de consenso se ordene a dichos objetivos. Estamos teniendo un rol activo para que ello ocurra en el tiempo que aún queda para definiciones de competencias internas para la directiva”, agregó. Junto con eso, evitó responder si estará dispuesta a competir.

Su postura es compartida por sus coetáneos. El diputado Ricardo Neumann (38) sostuvo que “nuestro trabajo estará siempre al servicio de una directiva de amplio consenso, que combine experiencia y renovación, y que tenga un propósito claro: que la UDI vuelva a ser el ancla de una derecha que gobierna, dejando atrás divisiones estériles para concentrarse en sacar adelante el programa del Presidente José Antonio Kast”.

“Mientras exista una voluntad real de avanzar en ese objetivo, seguiremos trabajando por una directiva de unidad, por sobre los cargos o cuoteos en una lista”, añadió.

“Hoy hay una nueva generación que quiere aportar con fuerza, poniendo en el centro la seguridad, la libertad para emprender, la defensa de las libertades y el crecimiento de Chile, sin dejar de construir acuerdos cuando benefician al país. Por eso, una verdadera lista de unidad debe representar a todos, incorporando de manera real a las nuevas generaciones y asegurando que todas las miradas tengan espacio para aportar al futuro de la UDI", complementó el diputado Coloma.

El diputado Cretton, en tanto, tomó distancia de la disputa generacional. “Acá se ha planteado una falsa dicotomía entre las generaciones actuales y las pasadas. Nosotros no estamos ni por la UDI actual ni por la histórica: estamos por la UDI de todos, la UDI granítica, popular y seria. A nosotros no nos mueven los cupos, nos mueve un afán genuino de que la UDI recupere el rumbo, termine con Chile Vamos y se transforme en el partido ancla del gobierno. Y creemos que es posible construir una unidad en torno a esos objetivos".

Esta ofensiva es vista con buenos ojos por la generación sub 50, que integran dirigentes como el diputado Ramírez, el actual secretario general, Juan Antonio Coloma, y el senador Javier Macaya. Dentro de las conversaciones que entre ellos han tenido, se ha planteado que, para quedar adecuadamente representados, deberían, al menos, contar con la prosecretaría de la directiva y una de las vicepresidencias, o bien tres vicepresidencias.

Si esas expectativas no son satisfechas, algunos dirigentes advierten que se podría competir. Aunque las mismas fuentes reconocen que, en el pasado, estas dinámicas fueron muy duras en la UDI y que, en el escenario actual, sería complejo hacer frente a Alessandri, quien genera consenso en la colectividad.