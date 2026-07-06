“No existe un acuerdo político”: DC y PPD manifiestan molestia por anuncio del PS de recurrir al TC por la megarreforma

Un nuevo foco de tensión se abrió este lunes al interior de la oposición luego de que la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) anunciara que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la cláusula de invariabilidad tributaria contenida en la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast-, pese a que, según dirigentes de otros partidos, esa decisión aún no había sido acordada colectivamente.

La controversia se originó tras una reunión realizada durante la mañana en la sede del PS, en la que participaron presidentes de partidos, jefes de bancada y parlamentarios de las distintas colectividades opositoras, desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC).

En ese encuentro, según relataron posteriormente los diputados Álvaro Ortiz (DC) y Raúl Soto (PPD), se acordó continuar el trabajo conjunto sobre la megarreforma y volver a reunirse este jueves con constitucionalistas y equipos técnicos para evaluar la eventual presentación de un requerimiento ante el TC, sin adoptar todavía una definición definitiva.

Sin embargo, horas más tarde, la bancada socialista informó públicamente que presentará un requerimiento ante el TC por el artículo relativo a la invariabilidad tributaria del proyecto.

“La democracia consiste en que el pueblo pueda decidir su destino. Ninguna mayoría parlamentaria puede clausurar esa facultad por 25 años”, señaló el PS al anunciar la acción, agregando que acudirán al Tribunal Constitucional para impedir que el país quede “amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta, regresiva y hecha para beneficiar a los súper ricos”.

El anuncio fue reforzado previamente por el senador socialista Juan Luis Castro, quien aseguró que la oposición acudiría al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto fuera despachado como ley.

“No existe un acuerdo político”

Tras conocerse esas declaraciones, los presidentes de la Democracia Cristiana y del PPD debieron aclarar conjuntamente que, a su juicio, no existía un acuerdo político que autorizara anunciar esa decisión.

El presidente de la DC, diputado Álvaro Ortiz, sostuvo que el compromiso alcanzado durante la reunión de la mañana era precisamente postergar cualquier definición hasta el jueves.

“Queremos hacer un llamado al orden para dejar de lado los gustitos personales, de respetar la institucionalidad, de actuar seriamente, pero por sobre todo responsablemente en estos momentos cuando se discute esta megarreforma que sabemos es una mala noticia para la inmensa mayoría de chilenas y chilenos”, expresó.

Ortiz explicó que tanto él como otros dirigentes quedaron sorprendidos por los anuncios realizados durante la jornada.

“ Nos sentimos totalmente sorprendidos de las declaraciones que se han llevado a cabo en las últimas horas, desconociendo el acuerdo de poder juntarnos nuevamente el día jueves, de poder hacer los aportes respectivos y finalmente tomar una decisión ”, dijo.

El parlamentario reveló además que, tras conocerse los anuncios, tomaron contacto con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y también con la senadora Yasna Provoste, quien había participado de la reunión matinal.

“Hemos tomado contacto con la presidenta nacional del Partido Socialista, hemos conversado también y enviado mensaje con la senadora Yasna Provoste, que estuvo también en la reunión de la mañana y que, por cierto, está igual de sorprendida que todos nosotros por estas declaraciones”.

“La decisión se tomará el jueves”

Consultado sobre si existía un acuerdo definitivo para acudir al Tribunal Constitucional, Ortiz fue categórico en señalar que aquello no ocurrió durante la reunión.

“Lo que se acordó hoy en la mañana no fue eso. Fue esperar hasta el día jueves, tener una nueva reunión con los expertos en la materia que colaboran con los partidos políticos, los presidentes de las diferentes colectividades y también las jefaturas de bancada para poder resolver recién el día jueves esta decisión”, relató.

A juicio del presidente de la falange, las declaraciones realizadas durante la jornada responderían a conflictos internos de algunos partidos.

“Estas declaraciones parecieran ser que con ánimos de poder resolver incluso disputas internas de algunos partidos nos están acarreando a todos nosotros a tener que estar haciendo esta petición y este llamado al orden ”.

Respecto del rol del senador Juan Luis Castro, Ortiz recordó que el parlamentario abandonó anticipadamente la reunión.

“El senador Castro estuvo en la reunión de la mañana, se retiró antes, no se quedó hasta el final de la reunión. Cuando uno es parte de un colectivo tiene derechos y deberes, y creo que uno de los deberes también es cumplir los acuerdos que se tienen dentro de ese partido”.

Soto acusa “desorden” en la oposición

En la misma línea, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, afirmó que la situación generó un innecesario desorden entre las fuerzas opositoras.

“Esto es un llamado de atención y un llamado al orden al conjunto de la oposición. No podemos dar un triste espectáculo de división, de fraccionamiento ante una acción tan relevante respecto de un mal proyecto como esta megarreforma”, advirtió.

El parlamentario insistió en que durante la reunión matinal se acordó convocar nuevamente este jueves a constitucionalistas, presidentes de partido y jefes de bancada para adoptar una decisión conjunta.

“Lo que se ha señalado el día de hoy es que el día jueves se invocará a una reunión con expertos constitucionalistas para tomar la decisión final”, añadió.

Soto reconoció que la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional ha ido ganando respaldo dentro de la oposición, especialmente por el mecanismo de invariabilidad tributaria, pero advirtió que “ninguna bancada tiene por sí sola las firmas suficientes para iniciar o anunciar una acción como esta de manera parcial”.

A su juicio, una presentación sin respaldo amplio podría terminar fortaleciendo la posición del Ejecutivo.

“Nos van a llevar a un requerimiento débil que no va a tener la fuerza suficiente para llegar a buen puerto y puede tener el mal efecto indeseado de terminar legitimando aún más este proyecto que no compartimos”, esbozó.

“No hay un quiebre, hay un desorden”

Consultado por las diferencias internas en el PS, Soto evitó responsabilizar exclusivamente a esa colectividad.

“No quiero poner la responsabilidad de este fraccionamiento o desorden en un partido específico. Todos tenemos nuestras propias dificultades y diferencias internas, pero hay que procesarlas, conversarlas y poner por delante el interés del conjunto de la oposición”, manifestó.

Asimismo, descartó que exista una ruptura política dentro del bloque.

“ No hay ningún quiebre . Lo que hay hoy día es un desorden y espero que este llamado al orden nos vuelva a encausar para empezar nuevamente a trabajar juntos como lo veníamos haciendo ”, indicó.

El timonel del PPD hizo un llamado a que la reunión prevista para este jueves permita reconstruir la coordinación entre los partidos de izquierda y adoptar una posición común respecto del Tribunal Constitucional y de las indicaciones que presentarán durante la segunda etapa de tramitación de la megarreforma en el Senado.

Según sostuvo, ese encuentro deberá definir no solo si la oposición finalmente recurrirá al TC por la invariabilidad tributaria, sino también si incorporará otros aspectos del proyecto de Reconstrucción Nacional en un eventual requerimiento constitucional conjunto.