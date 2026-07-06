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    El Deportivo

    DT Portugal reacciona al llanto de Cristiano Ronaldo: “Esta generación tiene mucho compromiso, es normal sentirse triste”

    El cuadro luso cayó por la cuenta mínima ante su vecino y dijo adiós en octavos del Mundial 2026. Pese a ello el DT Roberto Martínez, quien confirmó su salida, reconoció que “fue nuestro mejor partido en el torneo”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Cristiano Ronaldo y su tristeza tras partir del Mundial 2026. FOTO: Xinhua/Jia Haocheng. Jia Haocheng

    Rostros demudados y ojos llorosos en el camarín de Portugal. El gol de Mikel Merino, en los descuentos, permitió la victoria de España y la eliminación de los lusos del Mundial 2026, torneo en el que tenían altas expectativas.

    “El mensaje es que podemos estar muy orgullosos. Los jugadores jugaron con garra. Creo que fue nuestro mejor partido en el Mundial. El balón dio en el travesaño, no entró, y esa es la diferencia en un partido muy igualado. Los jugadores merecieron la prórroga. Pero es motivo de orgullo. Así es el fútbol, y tenemos que aceptarlo”, advirtió el técnico de la escuadra perdedora, Roberto Martínez.

    Consultado por las razones de esta eliminación, el entrenador de origen hispano afirmó que sus jugadores no pasaron mayores apreturas ante uno de los grandes candidatos al título. Más aún, el DT aseguró que la derrota fue injusta.

    “Defendimos muy bien y fuimos muy agresivos sin balón. Jugamos contra un equipo favorito y lo hicimos de tú a tú. Necesitábamos un poco más de suerte en las jugadas de ataque para aprovechar las oportunidades. Sin embargo, en general, fue un partido que pudo haber caído de cualquier lado. Y un partido muy igualado, como la final de la Liga de Naciones. Merecíamos ir a la prórroga”, dijo el exentrenador de la selección de Bélgica.

    Requerido sobre la tristeza de Cristiano Ronaldo en el final, el adiestrador explicó que “esta generación tiene mucha responsabilidad y compromiso. El trabajo se hizo durante ocho partidos. Es normal sentirse triste. Hoy merecíamos mejor suerte. Pero probablemente fue nuestro partido más completo en el Mundial, y los jugadores entienden que este es el camino correcto. Pero España es favorita y tuvo un poco de la suerte que el partido necesita. No estuvo de nuestro lado”.

    Además, el DT confirmó que no seguirá en el cargo: “vine a Portugal para ganar el Mundial, y creo que sin ganar, no tiene sentido continuar. La directiva y el presidente ahora tienen la posibilidad de elegir al nuevo entrenador. El presidente siempre ha apoyado mi trabajo, pero mi contrato termina hoy. No hay mucho más que decir”.

    La rabia de los jugadores

    Menos medido fue el discurso de los protagonistas. Una vez concretada la derrota, los jugadores no pudieron dejar de lado su frustración tras un enfrentamiento igualado en el trámite, que bien pudo decidirse para el lado de los lusitanos.

    “Lo dimos todo, pero no fue suficiente para ganar. Fue uno de los partidos más igualados contra España desde que estoy aquí. Tuvimos oportunidades y el partido estuvo muy parejo, simplemente nos faltó el gol para llevarnos la victoria. Ellos lo consiguieron en el momento clave. Ambos equipos son letales y no pudimos marcar”, aseguró Rúben Días.

    Además, advirtió que “somos plenamente conscientes de que estábamos creciendo y mejorando. En cuanto a las expectativas... no tengo ninguna, tengo que demostrar mi valía en el campo. Nos fuimos con la sensación de que podríamos haber hecho más. Tenemos que mirar hacia el futuro porque hay mucho por delante”.

    Consultado por el visible llanto de Cristiano Ronaldo después del partido, el defensor del City agregó que “cada partido, cada Mundial, cada Eurocopa, es siempre una oportunidad única para nosotros. Sinceramente, ni siquiera vi a Cris llorando; vi a uno o dos compañeros, pero cada uno afronta las emociones de forma diferente. Era el sueño de todos y, obviamente, hay frustración. Nuestra mayor ambición es llegar hasta aquí y ganar, por eso siempre es duro no poder conseguirlo”.

    Más frontal fue el discurso de Bruno Fernandes. El volante de Manchester United no pudo esconder su desencanto frente a la derrota. Es más, afirmó que su equipo fue mejor a los españoles, en líneas generales.

    “Es un momento triste. Vinimos con un objetivo muy claro: ganar el Mundial, pero lamentablemente no estuvimos en nuestro mejor nivel. Creo que fuimos superiores en la primera parte, pero en la segunda volvimos a cometer el mismo error: replegarnos demasiado y ceder demasiado el balón al rival. Y cuando eso sucede, tarde o temprano, acabamos recibiendo un gol. Obviamente, España tiene mérito, calidad y grandes jugadores, pero creo que, basándonos en lo que hicimos en la primera parte, si hubiéramos continuado así, nos habríamos ido de aquí con un resultado diferente”, afirmó uno de los líderes del equipo.

    En la misma línea, el mediocampista no pudo esconder su frustración ante los gruesos errores y las ocasiones perdidas. Además, advirtió que su equipo no ha podido ganarse el respeto en la elite del fútbol mundial.

    “La valoración general no puede ser positiva; solo lo sería si hubiéramos llegado a la final, y no lo hicimos. Sé que Portugal nunca ha ganado el Mundial y que siempre tenemos expectativas muy altas, pero creo que puedo decir, con cierta seguridad, que este grupo tenía la calidad para ganar el Mundial. Desafortunadamente, no ganaremos, no era posible, pero no debemos perder la fe. Perdimos contra uno de los favoritos, y tenemos que mirar hacia adelante de otra manera. Creo que necesitamos ser más nosotros mismos, ver qué llevamos dentro, intentar jugar más a nuestro estilo y encontrar la manera de que los equipos nos respeten más”, dijo Fernandes.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de PortugalCristiano RonaldoSelección de EspañaRoberto Martínez

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