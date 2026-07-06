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    Ex subsecretarios de Hacienda respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero dudan sobre meta de desocupación del gobierno

    Alejandro Micco (Bachelet II) y Alejandro Weber (Piñera II) sí manifestaron discrepancias por la decisión del gobierno en torno al Mepco que provocó el histórico salto en el precio de las bencinas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Alejandro Weber y Alejandro Micco, exsubsecretarios de Hacienda. Foto: Pedro Rodríguez.

    La precaria situación de la actividad sigue dominando el debate entre los economistas. La semana pasada, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, atribuyó buena parte del pobre desempeño de los indicadores al “bencinazo” de marzo pasado, cuando el gobierno decidió intervenir en el Mepco y traspasar íntegramente al consumidor el salto en el precio del petróleo provocado por la guerra.

    Sus declaraciones reflotaron la discusión en torno a qué era más conveniente para la economía: si aplicar a la gente un alza histórica en el precio de los combustibles, o absorberlo y debilitar aún más las deficitarias arcas fiscales.

    Ese precisamente fue debate fue protagonizaron en el programa Desde La Redacción, de La Tercera, Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet II, y Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda de Piñera II.

    Para Micco, el gobierno de José Antonio Kast se equivocó con la medida, debido al impacto que generó en las expectativas económicas. A su juicio, el seguro (“no es un subsidio”) hubiera evitado la coordinación que se generó en la población para ir a llenar los estanques de gasolina.

    ¿Cuándo habíamos visto colas en las bencineras? Era algo medio kafkiano, Y eso, desde mi perspectiva, se generó por no usar el Mepco”, afirmó el economista de la FEN, de la Universidad de Chile.

    Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda. Foto: Pedro Rodríguez.

    En su análisis, el integrante de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el gobierno afirmó que “todo el mundo” decía en ese minuto que el alza de las bencinas iba a generar un shock con impacto directo en el consumo y la inversión, “y en economía las profecías autocumplidas existen”.

    “Si todos creemos que nos va a ir mal, nadie va a invertir y a todos nos va a ir mal si nadie invierte. Si todos creemos que nos va a ir bien, todos invertimos y nos va a ir bien. Entonces, creo que en ese momento se coordinó las expectativas para algo más recesivo de lo que era necesario”, afirmó.

    Alejandro Weber, en la vereda opuesta, dijo que esa alza “era lo que había que hacer”. El académico de la Universidad San Sebastián respaldó la acción del ministro Quiroz, reconociendo que fue muy impopular, pero al mismo tiempo dejando en claro que era necesario por el estado de las finanzas públicas.

    “Pero la pregunta es, ¿por qué llegamos a eso? Bueno, y es porque hoy día no tenemos plata en el Estado. Y esa es una realidad”, dijo Weber, recordando que el uso del Mepco en 2022, con motivo del alza del petróleo provocada por la invasión rusa a Ucrania, tuvo un costo fiscal de US$ 2.000 millones.

    Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda. Foto: Pedro Rodríguez.

    “Hoy día ya no teníamos esos 2.000 millones de dólares y el primer informe de finanzas públicas del gobierno le da la razón. El déficit era estructural hoy día 3,7 cuando la proyección era que era 2,7% del producto”, afirmó.

    Crédito al empleo: apoyo a anuncio de Quiroz

    Los expertos también abordaron la compleja situación del mercado laboral. El desempleo lleva más de 40 meses por encima de la barrera del 8%, dos meses por encima del 9%, mientras que la tasa supera los dos dígitos en las mujeres. Y las perspectivas no son muy auspiciosas.

    “Al menos este año, hasta septiembre, vamos a tener malos resultados. Incluso, probablemente, no estemos en el peak de desempleo, pero vienen dos meses muy difíciles, afirmó Weber quien advirtió que es “muy probable” que el desempleo llegue a los dos dígitos.

    En esa línea, ambos celebraron la decisión del gobierno de ajustar el costo del crédito al empleo, anunciada por Jorge Quiroz en entrevista con Pulso, el cual bajaría desde US$ 1.400 millones a US$ 600 millones, lo que allana el camino para un mayor respaldo parlamentario.

    “Sí, a mí me hace sentido”, dijo Weber, calificando como “muy caro” para la economía el proyecto original.

    “Yo concuerdo aquí con lo que dijo Alejandro (Weber) también. El tema del crédito al empleo carísimo, y se puede hacer mucho más barato y mejor”, comentó Micco.

    Pleno empleo

    Ambos expertos también son escépticos ante la expectativa del gobierno de terminar su periodo con una tasa de desocupación en torno al 6%, que sería la cifra local para el denominado pleno empleo.

    “Es probable que hoy día sea imposible llegar (en un plazo) de aquí a tres o cuatro años una cifra de desempleo de esa índole. Es muy difícil volver a crear la cantidad de empleos que creó Chile en el pasado”, dijo Weber.

    Micco dijo que el trabajo y las propuestas de la mesa pueden ir ayudando y mejorar las perspectivas del mercado laboral, pero “no va a ser fácil: yo también concuerdo acá, que pensar que vamos a llegar al 6% en uno o dos años (es difícil)”.

    Lee también:

    Más sobre:Mercado laboralEmpleo

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