Cecilia Cifuentes responde a Marcel por shock de los combustibles: absorber el alza “hubiera sido peor” para la economía

La economista y miembro de la mesa de reactivación laboral, Cecilia Cifuentes, respondió las declaraciones del exministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el impacto del alza de los combustibles en la economía y las expectativas.

El expresidente del Banco Central dijo el jueves que el Imacec negativo de mayo, al igual que el de abril, se vieron influenciados en parte por el shock del alza en el precio de los combustibles de marzo, lo que habría desincentivado el consumo.

En conversación con T13C Radio, la economista de la Universidad de los Andes reconoció efectivamente el impacto del incremento histórico en el precio de las bencinas, pero afirmó que la alternativa de absorber el alza internacional del petróleo habría sido incluso más perjudicial para la actividad.

“ Efectivamente yo creo que el shock petrolero generó un impacto negativo en expectativas y en actividad económica. Ahora, ¿Cuál era la alternativa en el fondo? La alternativa hubiera sido aumentar el déficit fiscal, y eso también genera impactos negativos en la actividad, porque tiene un impacto en las tasas de interés", dijo.

“Yo creo que si se hubiera financiado con recursos públicos el alza de los precios de los combustibles, es probable que los indicadores de riesgo del país y las tasas a las que el gobierno se endeuda hubieran sido más altas, y eso también le pega en forma negativa a la economía. Así que no comparto que la alternativa hubiera sido mejor, yo creo que la alternativa hubiera sido peor”, agregó.

Posible repunte

Respecto a las expectativas para los próximos meses, Cifuentes se inclina por una mejora para los siguientes meses debido a la normalización de la base de comparación, aunque de igual modo puso en duda un crecimiento de 2% para el ejercicio 2026.

En este sentido, recordó que el propio Marcel el año pasado celebró el alza de la actividad económica, aunque en esa oportunidad se vio estimulada por el turismo de argentinos en nuestro país.