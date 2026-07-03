Todos los multifondos de pensiones anotaron rentabilidades reales positivas en junio

Todos los fondos de pensiones registraron rentabilidades reales positivas en junio, informaron las AFP en un comunicado con cifras al 30 del mes pasado.

El mejor resultado correspondió al Fondo A, el de mayor exposición a renta variable, con una variación de 1,83%, seguido por el Fondo B, con 1,32%, y el Fondo C, con 0,95%.

Según el gremio, el resultado de los fondos con mayor componente accionario se explica por el desempeño de los mercados externos y locales.

En el exterior, “aunque los principales índices accionarios registraron caídas durante junio, la depreciación del peso chileno frente al dólar favoreció la valorización en moneda local de estas inversiones”, señaló el comunicado.

Este efecto fue más relevante en los fondos A y B, dada su mayor exposición internacional, mientras que la bolsa chilena también mostró un desempeño positivo, aunque más moderado.

Más atrás se ubicaron los fondos conservadores: el Fondo D avanzó 0,50% y el Fondo E registró una variación de 0,46%.

“La leve baja de las tasas de los bonos del gobierno de Chile favoreció parcialmente la renta fija local, que presenta una mayor exposición en la cartera de inversión de estos segmentos”, indicó el documento.

En el acumulado del primer semestre de 2026, las diferencias entre fondos fueron más marcadas. El Fondo A sumó un alza real de 8,72% y el Fondo B de 6,55%, los mejores desempeños del periodo, mientras que el Fondo C registró 3,02%.

En cambio, los fondos D y E anotaron bajas en su rentabilidad real, de 0,01% y 2,63%, respectivamente, lo que se debió principalmente al aumento de las tasas de interés de los bonos corporativos locales y a una inflación cercana a 2,7% durante el semestre.