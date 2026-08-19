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    Economistas rebaten a Quiroz y afirman que sí hubo recesión técnica

    “No, no hay recesión (técnica)”, dijo el secretario de Estado, amparado en la variación desestacionalizada sin los decimales". Pero, usando dos decimales se evidencia una caída de 0,02% en el segundo trimestre.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    12 AGOSTO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Los datos reflotaron el fantasma de la recesión técnica, que el mismo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz había descartado hace algunas semanas, en entrevista con Pulso. “No hay visos de recesión”, dijo el 5 de julio. Y esa postura la mantuvo ahora, tras conocer las cifras de cuentas nacionales del segundo trimestre. “No, no hay recesión (técnica)”, dijo el secretario de Estado, amparado en la variación desestacionalizada sin los decimales.

    Pero para los economistas sí hay visos de recesión. Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, afirma que en “ambas mediciones, en doce meses sin ajuste y trimestre contra trimestre desestacionalizados, muestran variaciones negativas consecutivas”.

    De acuerdo al Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,2% anual en el segundo trimestre, que se suma al -0,3% del periodo enero-marzo. Ahora, en su medición desestacionalizada también anotó dos caídas consecutivas: en el primero se contrajo 0,3% y en el segundo fue 0%, pero para los economistas si se amplía los decimales fue de -0,02% por lo que también hay una caída.

    Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, plantea que “siempre hay discusión si una recesión técnica es calculada en base anual o trimestral. En este caso, prácticamente se cumplen las dos condiciones independientes de la base de comparación. Claramente, el primer criterio año contra año ya se cumplió, hubo dos trimestres consecutivos con caída del PIB anual. En el segundo criterio, que es el más seguido por los puristas, no hay duda de que el primer trimestre fue negativo, pero el segundo trimestre puede ser discutible dependiendo de la cantidad de decimales que se use: al redondearse la cifra a un decimal es 0,0%, pero si se ocupan dos es -0,02%”.

    23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Rodrigo Montero, decano de la facultad de administración y negocios de la universidad Autónoma, asevera que “el primer trimestre de este año ya había registrado una caída frente al cuarto trimestre de 2025. Ahora, con los nuevos datos liberados, se observa que la economía volvió a contraerse durante el segundo trimestre en relación con el primero. Resulta clave analizar la cifra en términos desestacionalizados, ya que este procedimiento elimina aquellos factores puntuales que podrían distorsionar el comportamiento de la actividad hacia el alza o la baja”.

    Francisco Ormazábal, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello añade que “Chile está en recesión técnica en términos formales, pero también como parte de su ciclo económico”. Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP refuerza esa postura: “Oficialmente Chile se encuentra en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción en la actividad económica, tanto en términos anuales como en la variación trimestral”.

    Herman González, coordinador macroeconómico de Clapes y socio de Valtin Consulting argumenta “una recesión técnica se produce cuando la economía se contrae en términos desestacionalizados por dos trimestres consecutivos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió durante el primer semestre. Fue marginal la caída del segundo trimestre, pero fue una caída de todas formas”.

    Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, se distancia de sus pares: “En definitiva, los datos revelan que la economía tuvo un primer semestre algo más débil del que se preveía, con una salida, o aceleración, en el segundo trimestre más lenta. Formalmente, se habría evitado marginalmente una recesión técnica, aunque el componente no minero sí tuvo dos trimestres consecutivos de contracción”.

    Más sobre:Recesión técnicaPIBCrecimiento

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