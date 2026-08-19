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    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    Meta enfrenta un juicio federal en Estados Unidos por las acusaciones de haber diseñado Instagram y Facebook para generar un uso adictivo entre los jóvenes.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, enfrenta uno de los juicios más importantes de su historia por el impacto que sus plataformas, entre ellas Instagram, tendrían en niños y adolescentes.

    El proceso comenzó este martes en un tribunal federal de Oakland, California.

    Esto luego que los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusaran a la empresa de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre los jóvenes y pasar más tiempo en las apps.

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg. Foto: Pexels KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

    Según las acusaciones, funciones como los algoritmos de recomendación, el botón “Me gusta”, las notificaciones y el desplazamiento infinito habrían sido desarrolladas para incentivar un uso compulsivo de las redes sociales.

    Los estados también sostienen que estas prácticas habrían contribuido a problemas de salud mental entre niños y adolescentes.

    Entre los efectos mencionados en la demanda están la alteración del sueño y de la educación, además de problemas relacionados con la alimentación y la percepción de la propia imagen.

    A esto se suma la acusación de que Meta habría recopilado información personal de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, lo que podría constituir una infracción de la ley federal de protección de la privacidad infantil, conocida como COPPA.

    Una millonaria compensación

    Los cuatro estados que participan de este primer juicio reclaman hasta US$ 1,4 billones (millón de millones) en concepto de daños.

    La cifra es prácticamente equivalente al valor bursátil de Meta y, según El País, una condena por el monto total podría poner en riesgo la continuidad de la compañía.

    Aunque expertos legales consideran improbable que finalmente se establezca una indemnización de esa magnitud.

    Cambios en las plataformas

    Además del dinero, los fiscales buscan obligar a Meta a modificar el funcionamiento de sus plataformas.

    Entre las medidas solicitadas están reforzar la verificación de edad, eliminar algoritmos de inteligencia artificial entrenados con datos de niños y terminar con el desplazamiento infinito.

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    El caso adquiere mayor relevancia luego de que Meta sufriera otras derrotas judiciales este año.

    En marzo, un jurado de Nuevo México condenó a la compañía a pagar US$ 942 millones de dólares por daños y perjuicios.

    Otro tribunal en Los Ángeles ordenó a Meta y YouTube pagar US$ 6 millones por el caso de una joven que aseguró haberse vuelto adicta a las redes sociales.

    Meta ha rechazado las acusaciones y calificó tanto las demandas como la compensación solicitada de desproporcionadas.

    La compañía sostiene que los estados no han demostrado daños concretos provocados por sus plataformas.

    También defiende las medidas que ha implementado para proteger a los adolescentes, como controles parentales, configuraciones de privacidad y recordatorios para tomar descansos.

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg. Foto: Archivo.

    ¿Cuánto puede durar el caso?

    El juicio podría extenderse por al menos seis semanas e incluir el testimonio de altos ejecutivos de Meta.

    Se espera que Zuckerberg declare, al igual que Adam Mosseri, director de Instagram.

    El jurado, compuesto por ocho personas, tendrá una función consultiva. La decisión final corresponderá a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien deberá considerar su veredicto antes de determinar eventuales daños y perjuicios.

    Lee también:

    Más sobre:InstagramMark ZuckerbergMetaFacebookRedes socialesJóvenesAdolescentesJuicioAdicciónTendenciasLa Tercera

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