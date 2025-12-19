SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Una se centrará en la generación de imágenes y videos con inteligencia artificial, mientras que la otra se enfocará en la creación de textos con esta tecnología, según informaciones internas reunidas por el Wall Street Journal.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta Dado Ruvic

    Meta está desarrollando dos nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) generativa: Mango y Avocado.

    El director de IA del gigante tecnológico, Alexandr Wang, y el director de producto de la firma, Chris Cox, participaron en una sesión interna de preguntas y respuestas este jueves 18 de diciembre, según afirmaron al Wall Street Journal personas que escucharon las declaraciones.

    Anticiparon que se tiene previsto que los modelos sean estrenados durante el primer semestre de 2026.

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta Yves Herman

    Qué se sabe de los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Las informaciones reunidas por el citado periódico detallan que Mango se centrará en la generación de imágenes y videos.

    Por su parte, Avocado se enfocará en la creación de textos.

    Ambos son nombres en código que la compañía da a los respectivos modelos en desarrollo.

    En la instancia del jueves, Wang afirmó que uno de los objetivos del nuevo modelo de texto es mejorar su codificación.

    Agregó que Meta está en las primeras etapas de desarrollo de los llamados “modelos del mundo”. Se trata de una IA que aprende de su entorno mediante la asimilación de información visual.

    Los reportes sobre los nuevos modelos de Meta se posicionan después de que el gigante tecnológico hiciera una reestructuración de su equipo.

    Wang, de hecho, se unió a Meta en junio de este año y está a cargo de una división recién creada, llamada Meta Superintelligence Labs (MSL).

    “Como director de IA, Alexandr desempeña un rol integral en la definición de la visión de Meta en torno a la IA y en la promoción de sus iniciativas estratégicas, desde el concepto hasta la ejecución”, se lee en una descripción oficial de la firma.

    Según informa el Journal, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, realizó personalmente una campaña de reclutamiento, la cual llevó a que llegaran más de 20 investigadores de OpenAI, la responsable de productos como ChatGPT y Sora.

    Así, reunió una plantilla de más de 50 nuevos investigadores, ingenieros y otros empleados con experiencia en el ámbito de la IA.

    En septiembre de este año, Meta estrenó un generador de videos con IA llamado Vibes, el cual fue desarrollado en colaboración con Midjourney.

    Días después, OpenAI lanzó Sora 2, su modelo de generación de videos con IA.

    El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró alerta roja para la compañía tras el lanzamiento de una tercera versión de Gemini por parte de Google en noviembre, según rescata el Journal.

    Enfatizó que deben recuperar su liderazgo en los principales indicadores de rendimiento de los modelos.

    Poco después, OpenAI estrenó una nueva versión de ChatGPT Images, su modelo para la generación de imágenes.

    Hasta el momento, no se han confirmado más detalles sobre Mango y Avocado, los dos nuevos modelos de IA que desarrolla Meta.

    Lee también:

    Más sobre:TecnologíaInteligencia artificialIAMetaMangoAvocadoAlexandr WangMark ZuckerbergOpenAIGeminiGoogleSoraChatGPTLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

    TikTok reorganiza sus operaciones en EE.UU. mediante una nueva empresa conjunta con inversionistas estadounidenses

    Lo más leído

    1.
    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    2.
    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    3.
    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    4.
    Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con 7 muertos en Carolina del Norte: entre ellos hay un expiloto de NASCAR

    Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con 7 muertos en Carolina del Norte: entre ellos hay un expiloto de NASCAR

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”
    Chile

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China
    Negocios

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    TikTok reorganiza sus operaciones en EE.UU. mediante una nueva empresa conjunta con inversionistas estadounidenses

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta
    Tendencias

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con 7 muertos en Carolina del Norte: entre ellos hay un expiloto de NASCAR

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate
    El Deportivo

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate

    ¿Era solo una moda? Premier Padel Tour borra a Chile del calendario 2026

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?
    Mundo

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta