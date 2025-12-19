Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

Meta está desarrollando dos nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) generativa: Mango y Avocado.

El director de IA del gigante tecnológico, Alexandr Wang, y el director de producto de la firma, Chris Cox, participaron en una sesión interna de preguntas y respuestas este jueves 18 de diciembre, según afirmaron al Wall Street Journal personas que escucharon las declaraciones.

Anticiparon que se tiene previsto que los modelos sean estrenados durante el primer semestre de 2026 .

Las informaciones reunidas por el citado periódico detallan que Mango se centrará en la generación de imágenes y videos .

Por su parte, Avocado se enfocará en la creación de textos .

Ambos son nombres en código que la compañía da a los respectivos modelos en desarrollo.

En la instancia del jueves, Wang afirmó que uno de los objetivos del nuevo modelo de texto es mejorar su codificación .

Agregó que Meta está en las primeras etapas de desarrollo de los llamados “modelos del mundo” . Se trata de una IA que aprende de su entorno mediante la asimilación de información visual.

Los reportes sobre los nuevos modelos de Meta se posicionan después de que el gigante tecnológico hiciera una reestructuración de su equipo.

Wang, de hecho, se unió a Meta en junio de este año y está a cargo de una división recién creada, llamada Meta Superintelligence Labs (MSL).

“Como director de IA, Alexandr desempeña un rol integral en la definición de la visión de Meta en torno a la IA y en la promoción de sus iniciativas estratégicas, desde el concepto hasta la ejecución”, se lee en una descripción oficial de la firma.

Según informa el Journal, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, realizó personalmente una campaña de reclutamiento, la cual llevó a que llegaran más de 20 investigadores de OpenAI, la responsable de productos como ChatGPT y Sora.

Así, reunió una plantilla de más de 50 nuevos investigadores, ingenieros y otros empleados con experiencia en el ámbito de la IA.

En septiembre de este año, Meta estrenó un generador de videos con IA llamado Vibes, el cual fue desarrollado en colaboración con Midjourney.

Días después, OpenAI lanzó Sora 2, su modelo de generación de videos con IA.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró alerta roja para la compañía tras el lanzamiento de una tercera versión de Gemini por parte de Google en noviembre, según rescata el Journal.

Enfatizó que deben recuperar su liderazgo en los principales indicadores de rendimiento de los modelos.

Poco después, OpenAI estrenó una nueva versión de ChatGPT Images, su modelo para la generación de imágenes.