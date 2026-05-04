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    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    Expertos de distintas áreas compartieron sus sugerencias para evitar el uso problemático y la dependencia psicológica hacia estos dispositivos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas. Foto: referencial.

    Los teléfonos celulares pueden facilitar múltiples tareas a lo largo de la rutina. Sin embargo, su uso excesivo se ha relacionado con una serie de consecuencias en la salud mental, especialmente a raíz de la inmensa cantidad de contenidos que se pueden encontrar, por ejemplo, en las redes sociales.

    Una carta publicada en el Journal of Natural Science, Biology and Medicine hace una década ya advertía sobre los riesgos que la “manía por los teléfonos móviles” puede generar en la salud pública.

    Los autores de la misiva alertaron en aquel entonces que se trataba de una “creciente amenaza mundial”. Y plantearon que su uso excesivo debería “considerarse una adicción, similar a la adicción al tabaco y al alcohol”.

    A principios de 2026, especialistas de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile afirmaron que el problema no es el celular en sí, sino que más bien el acceso permanente que este facilita a contenidos potencialmente adictivos.

    Entre estos se encuentran algunos como las apuestas en línea, los videojuegos, las redes sociales o la pornografía, dijeron los expertos a modo de ejemplo.

    Los especialistas suelen considerar que hay una adicción al teléfono cuando la persona presenta dependencia psicológica y conducta compulsiva de uso excesivo.

    Por ejemplo, podría enfrentar síntomas de ansiedad o irritabilidad en caso de estar sin su celular. Incluso, en ciertos casos, solo la idea de pensar en no contar con su smartphone podría afectar a su bienestar.

    Es por esto que múltiples expertos han recalcado la importancia de aprender a gestionar el uso de los teléfonos móviles, para así no caer en escenarios de dependencia psicológica hacia estos dispositivos.

    En un reciente artículo del New York Times, distintos académicos enumeraron técnicas respaldadas por investigación para frenar el uso problemático de los celulares.

    Precisaron que estas recomendaciones pueden aplicarse tanto a nivel personal como en un entorno familiar.

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas. Foto: referencial.

    1. Evaluar el problema

    El profesor asociado de pediatría de la Universidad de California en San Francisco, Jason Nagata, declaró al citado periódico que lo primero es evaluar si solo se usa mucho el teléfono de vez en cuando o si se ha adoptado un comportamiento que podría considerarse adictivo o problemático.

    A modo de ejemplo, hizo un paralelismo con el consumo de alcohol. Si bien, una persona puede beber una copa de vez en cuando, esto es distinto a cuando la ingesta excesiva genera dificultades en la vida social y personal, afecta a las relaciones y/o perjudica al trabajo.

    Estas últimas señales de alerta también pueden aplicarse en cuanto al uso de teléfonos celulares, agregó.

    Por lo tanto, si percibes que el uso excesivo del móvil genera problemas en tu vida o en la de tus hijos, puede ser el momento de plantearse intervenir, enfatizó.

    2. Crear un plan para el uso de redes sociales

    Nagata citó una investigación dirigida por él mismo, la cual concluyó que un mayor uso de redes sociales entre los padres está relacionado con un uso más problemático del teléfono en sus hijos adolescentes.

    El estudio también identificó que las personas más jóvenes que presentaban signos de adicción al celular eran más propensas a mostrar síntomas de depresión, trastornos del sueño, trastorno por déficit de atención y comportamiento suicida.

    Otras investigaciones han concluido que el uso problemático de celulares entre personas más jóvenes se reduce considerablemente cuando los padres ponen límites a su uso en determinadas situaciones, tales como la hora de cenar o los momentos previos a acostarse.

    En este sentido, Nagata subrayó que “es importante que los padres practiquen lo que predican”.

    “Si pones reglas sobre los teléfonos en la mesa del comedor, tienes que seguirlas”.

    Sugirió crear un plan familiar para el uso de redes sociales, el cual, por ejemplo, podría considerar medidas como prohibir los teléfonos durante la cena en los días de semana, para luego flexibilizar su utilización los fines de semana.

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas. Foto: referencial.

    3. Considerar el tipo de contenidos, no solo el tiempo en pantalla

    El profesor de informática de la Universidad de Georgetown, Cal Newport, quien es autor de distintos libros sobre cómo minimizar las distracciones digitales, dijo al Times que no solo se debe considerar la cantidad de horas que se pasa en el celular, sino que también el tipo de contenidos o actividades que se realizan en los dispositivos.

    Recomendó pensar en los contenidos digitales como pensamos en la comida.

    Por ejemplo, asimiló dedicar demasiado tiempo a ver videos aleatorios en redes sociales como Instagram o TikTok con alimentarse con comida chatarra, que no favorece a la salud si se ingiere de manera sostenida.

    Otras actividades, como leer un libro en formato digital, en cambio, pueden favorecer a la productividad y la adquisición de nuevos conocimientos.

    Newport precisó que los padres también pueden considerar este planteamiento al establecer normas sobre el uso de celulares a sus hijos.

    4. Reemplazar el tiempo en el celular con actividades más saludables

    Los especialistas afirmaron que, cuando una persona empieza a reducir el uso de su teléfono celular, es importante que busque una actividad más saludable a la cual destinar su tiempo y energía.

    La artista con sede en California, Jenny Odell, quien ha impartido clases de arte digital en establecimientos como la Universidad de Oxford y es autora del libro Cómo no hacer nada: Resistirse a la economía de la atención (Editorial Ariel, 2021), sugirió elegir actividades que contrarresten las consecuencias negativas del uso excesivo de celulares, tales como el deterioro social.

    Actividades como hacer ejercicio, practicar un deporte en equipo o aprender un instrumento musical, por ejemplo, pueden no solo ayudar a reducir las ganas de utilizar el teléfono, sino que también a desarrollar nuevas habilidades y adquirir nuevos conocimientos, así como a impulsar el bienestar y la salud mental y física.

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