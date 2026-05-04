Comienza la venta de entradas para el concierto de Ed Sheeran en Chile: estos son los precios

Este lunes comienza el proceso de preventa para el próximo concierto de Ed Sheeran en nuestro país, fecha que se suma a sus destinos de la nueva gira Loop Tour.

Recordar que la cita del británico en Chile está programada para el 21 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La puesta en escena tendrá la participación del artista invitado Finneas e interpretaciones de temas originarios de nuevo álbum Play.

Venta de entradas para Ed Sheeran en Chile

Las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Chile comienzan su etapa de preventa este lunes 4 de mayo, a las 11:00 horas, en Ticketmaster.

Se trata de una etapa exclusiva para clientes Entel o para quienes paguen con tarjetas Santander, los que contarán con descuento.

Posteriormente se realizará la venta general, desde el miércoles 6 de mayo a las 11:01 horas.

Las ubicaciones y precios sin descuento son: