Exministro Cordero cuestiona al gobierno: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

Mientras la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha enfrentado críticas por la lentitud de los avances en esta materia, ella pidió, en entrevista con La Tercera, que la dejaran trabajar: “Los resultados no pueden ser inmediatos”.

Y si bien su antecesor, Luis Cordero, comparte que los frutos en esta materia son de largo aliento, cuestionó fuertemente que la administración de José Antonio Kast, no reconozca los esfuerzo de la gestión encabezada por Gabriel Boric.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el exsecretario de Estado sostuvo que: “Yo creo que esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior” .

Según expuso Cordero: “Hacer bien las cosas toma tiempo... Uno de los aspectos que uno tiene que tener en consideración, es que cuando las cosas toman tiempo, uno no puede comenzar de la nada. Y yo creo que los esfuerzos que hizo el gobierno y la oposición durante el periodo anterior, son las bases para seguir construyendo hacia adelante”.

Asimismo, sostuvo que él consideraba “que los acuerdos gobierno y oposición, durante la administración anterior en materia de seguridad, son las que le permitieron fortalecer muy sustancialmente la gestión de seguridad. Y que a partir de eso se tiene que construir, de lo contrario, reiniciar todo el proceso, en cada administración, va a ser siempre muy complicado”.

En esa línea, es que Cordero recriminó el actuar de la actual administración, sosteniendo que su discurso en materia de seguridad omite los logros anteriore. “Nadie va a pecar de nada si dice, ‘mire, sí, el Congreso y el Ejecutivo en la administración anterior hicieron un esfuerzo significativo’”.

“¿Es mucho pedirle al gobierno que diga, ‘mire, ¿sabe qué? Desde el 2022 hasta ahora el país ha bajado más del 20% de los homicidios, nosotros vamos a continuar con esa senda’? “, se preguntó Cordero.

Asimismo, el exministro de Seguridad señaló que a él le cuesta enteder todavía el plan del gobierno en materia de Seguridad.

“ Creo que una de las debilidades en materia de seguridad es cómo el gobierno comunica su estrategia de plan de seguridad. Porque hay, una cosa que es bien importante, este es un tema tan relevante para el país, que yo creo que el gobierno tiene que sacarse de la cabeza que su estrategia es exclusivamente propia”, recalcó

Y en esa dirección, lanzó nuevos cuestionamientos hacia la gestión Kast. “Lo que pasa es que gobernar es acción. Las campañas son de relato, pero gobernar es de acción. Y cuando usted gobierna, lo que tiene que mostrar son hechos, medidas y resultados”.

Asimismo, sostuvo que “Yo creo que la propia ministra reconoce, en su entrevista (en La Tercera), que la debilidad tiene que ver con comunicar y yo creo que el 50% de la estrategia de seguridad tiene que ver con comunicar,

El también exministro de Justicia señaló que estaba preocupado por algunas de las acciones que está tomando el gobierno de Kast en materia de derechos humanos.

“Yo veo una preocupación más global en los temas de DD.HH., la Comisión de Verdad es un ejemplo, lo que ha estado sucediendo con el Plan Nacional de Búsqueda es otro ejemplo”, partió señalando Cordero.

“En este ámbito, he visto entre contradicción, pero sobre todo falta o ausencia de un criterio más claro sobre el punto... Yo espero que el ministro (Fernando) Rabat clarifique efectivamente parte de esa agenda. Mi impresión es que más bien ha sido reactivo a tratar de negar alguna de las cosas que han estado sucediendo”.

Asimismo, Cordero fue consultado por la declaración del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien sostuvo, en entrevista en Desde la Redacción, que no se construirá una cárcel en Santiago, bajo la actual administración.

“No lo sé... Esto es más acción que relato pero sobre todo es más acuerdo que provocación. O sea, el que crea que nosotros podemos salir de la tensión penitenciaria en la que estamos hoy día simplemente con discursos de provocación está completamente equivocado. Yo creo que en esto el gobierno va a necesitar un apoyo transversal y creo que es clave sobre todo para una estrategia de seguridad del país de mediano y largo plazo”.

Revisa la entrevista completa acá: