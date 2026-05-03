Quiroz evita polemizar con Poduje por reparos a propuesta de recortes: “Todos los ministros tienen esa libertad”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó escalar la tensión con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego de que este manifestara reparos frente a los lineamientos presupuestarios enviados por la Dipres para la formulación del Presupuesto 2027.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Quiroz fue consultado por la incomodidad de Poduje ante la sugerencia de revisar programas como pavimentos participativos, y aseguró que los ministros tienen margen para discutir las propuestas con Hacienda.

“Todos los ministros tienen esa libertad”, sostuvo Quiroz, al explicar que el oficio no constituye una decisión final, sino el inicio de un proceso de conversación con cada cartera.

Quiroz evita polemizar con Poduje por reparos a propuesta de recortes: “Todos los ministros tienen esa libertad” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea, planteó que, si un ministerio no está de acuerdo con revisar o ajustar un programa específico, debe buscar otras alternativas para cumplir con la restricción presupuestaria. “Un ministro puede decir: ‘sabe qué, me rehúso a examinarlo’. Bueno, tendría que examinar otro, porque al final del día hay una restricción presupuestaria y los recursos son escasos”, afirmó.

Quiroz descartó calificar los dichos de Poduje como un acto de indisciplina y recalcó que ese tipo de definiciones corresponde al Presidente. “ No lo voy a calificar , no me corresponde a mí decir si es disciplina o no. El Presidente tiene una forma de llevar las cosas, yo soy leal al Presidente”, señaló.

El secretario de Estado también indicó que no ha conversado recientemente con Poduje tras sus declaraciones, pero insistió en que su foco está puesto en el reordenamiento fiscal. “Mi norte es el celo por la hacienda pública, reordenar las cuentas y recuperar el crecimiento económico en Chile”, sostuvo.

Finalmente, Quiroz aseguró que el proceso presupuestario seguirá adelante mediante diálogo técnico con los ministerios, aunque manteniendo el objetivo central del Ejecutivo. “Propiciamos siempre la racionalidad, la disciplina y el diálogo fundado”, concluyó.