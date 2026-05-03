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    Alarma en Manchester United: Alex Ferguson es llevado de emergencia al hospital en la previa al clásico ante Liverpool

    Según informan desde Inglaterra, el mítico entrenador de los Diablos Rojos fue retirado del estadio Old Trafford tras sufrir una recaída física.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Alex-Ferguson-00

    El triunfo del Manchester United sobre Liverpool, en el clásico de la Premier League, pasa a segundo plano. Esto se debe a la preocupación que surgió tras conocerse que el mítico Alex Ferguson tuvo que ser retirado del estadio Old Trafford para ser llevado directamente a un hospital.

    De acuerdo al sitio The Guardian, el legendario entrenador se sintió decaído mientras esperaba el inicio del duelo entre los mancunianos y el elenco de Merseyside, por lo que fue rápidamente dirigido al centro asistencial a modo de evitar que la situación escale a mayores.

    "Se cree que la medida es más una precaución que una emergencia con respecto al exentrenador del United, de 84 años, quien ganó 13 títulos de la Premier League y dos Ligas de Campeones durante sus 27 años al frente del equipo en Old Trafford. Ferguson asiste regularmente a los partidos del United como local y tiene una fila de asientos en el palco de directivos de Old Trafford“, detallan.

    Alex Ferguson es un emblema del Manchester United. 2008 AP

    En esa misma línea, el citado medio recuerda el diagnóstico que alertó a los aficionados del United hace algunos años. “Ferguson fue fotografiado en el estadio el domingo antes del inicio del partido, previo a su traslado al hospital. El legendario entrenador sufrió una hemorragia cerebral en 2018, que puso en peligro su vida y de la que habló tres años después”, agregan.

    Tras el triunfo sobre el Liverpool, se espera una confirmación oficial por parte del club.

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