Machado impulsa movilización internacional por presos políticos en Venezuela: hay cuatro convocatorias en Chile

En Rancagua, Curicó, Talca y Santiago se llevaron a cabo movilizaciones de comunidades venezolanas, motivadas por la convocatoria internacional de la líder opositora María Corina Machado, el Comando Con Vzla y Mundo con Vzla. Esto, con el objetivo de exigir la liberación de presos políticos y perseguidos en su país.

La premio Nobel extendió su invitación a connacionales ubicados en diferentes países, para más de 120 ciudades al rededor del mundo . El evento se desarrolló en torno a las 12 del mediodía de este domingo 3, con hora de Caracas,

“Todavía son más de 500 presos políticos; civiles y militares que están tras las rejas en esta hora. Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia y por la democracia”, enfatizó Machado.

Asimismo, mediante un video, la líder opositora hizo hincapié en solicitar la asistencia de la comunidad a las movilizaciones y señaló que ahí “van a encontrar a muchos de los expresos políticos que han sido excarcelados, a sus familiares compartiendo sus historias, sus testimonios, sus sentimientos. Esta fuerza que crece de un pueblo que está decidido a ser libre”.

Machado impulsa movilización internacional por presos políticos en Venezuela con cuatro convocatorias en Chile Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Desde la colectividad Comando Con Vzla recalcaron que la jornada internacional simultánea “busca visibilizar ante gobiernos, organismos internacionales y medios de comunicación del mundo la grave crisis de derechos humanos que vive Venezuela, donde cientos de ciudadanos permanecen privados de libertad de forma injusta por motivos políticos. Los participantes exigirán a la comunidad internacional que no aparte la mirada y que ejerza presión para garantizar la liberación de cada preso político”.

Así, venezolanos de Rancagua, Curicó, Talca y Santiago se adhirieron a la movilización mundial. Respectivamente, las convocatorias ocurrieron en Plaza los héroes, en el Anfiteatro de Alameda Manso, 1 Oriente con Alameda y en la plaza frente a la iglesia los Sacramentinos, calle Arturo Prat con avenida Santa Isabel.