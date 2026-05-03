¿Qué se sabe de la presunta actividad maliciosa que alertó la Agencia Nacional de Ciberseguridad en servicios públicos?

El viernes 1 de mayo, pasadas las 13.00 horas, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) emitió en su sitio web y por sus redes sociales un comunicado en el que daba a conocer acciones ante reportes de fuentes de inteligencia que describían una presunta actividad maliciosa que involucraría datos de operadores de telecomunicaciones y servicios públicos.

En la oportunidad manifestaron que estaban trabajando para “verificar la veracidad de las afirmaciones realizadas y, en caso de corresponder, adoptar las medidas pertinentes”.

La publicación apuntaba a información que circuló en las 48 horas precedentes.

“No ha sido posible corroborar la autenticidad ni el alcance de la información que supuestamente habría sido comprometida”, advirtieron.

Días antes, el 25 de abril, Vecert Analyzer, una compañía del área en su cuenta en X reportó una “alerta crítica de inteligencia sobre amenazas cibernéticas”, asegurando que había un “compromiso del sistema de salud vinculado a servicios de rutificador”.

El Día del Trabajador, en tanto, indicaron que existían reportes de supuestos atacantes que afirmaban “haber violado el sistema de gestión del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)”.

Minutos antes de la publicación de la ANCI, el mismo día, el Registro Civil usó la red de Elon Musk para referirse a lo señalado por Vecert y asegurar que “no corresponde a datos ni parámetros” utilizados por el servicio en sus bases de datos registrales o de identificación.

Posteriormente y ante los reportes de incidentes, la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda descartó que la plataforma ClaveÚnica haya sido afectada por una filtración de datos.

BancoEstado informó que “no hay afectación en los servicios, exposición de datos de clientes -personas naturales, empresas o instituciones- o alteración de información relativa a cuentas o transacciones”.

En tanto, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) activó sus protocolos de resguardo y monitoreo reforzado en toda la red.

Integrantes de la comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados expresaron su preocupación en torno a la temática.

El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper afirmó que “la ciberseguridad no puede seguir siendo reactiva”, planteando que las amenazas de este tipo son cada vez más sofisticadas y “se requiere una respuesta coordinada y con estándares altos de transparencia por parte del gobierno y los organismos competentes”.

Michelle Bordachar, directora subrogante de la ANCI, en entrevista en radio Bío-Bío, descartó un reciente ciberataque y explicó que la información supuestamente comprometida había sido hackeada con anterioridad.

“Nosotros hablamos de presunto ataque, porque en realidad todo apunta y hasta ahora no hay información que permita sostener lo contrario, que esto se trata de datos que ya habían sido filtrados en el pasado”, aseguró.

La abogada y académica encabeza la entidad desde el verano en calidad de subrogante.

La ANCI comenzó a funcionar en enero del año pasado, tras la aprobación unánime de la nueva Ley de Ciberseguridad promulgada en marzo de 2024.

Su fase fundacional fue liderada por Daniel Álvarez, funcionario que fue cuestionado por sus publicaciones sen redes sociales sobre Carabineros.