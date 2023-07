“Le ofrecí disculpas a la institución”: la reunión entre el “zar de la ciberseguridad” y el general director de Carabineros tras polémicos tweet

Por alrededor de una hora y bajo completo hermetismo se desarrolló el martes 18 de julio el encuentro en que el coordinador de ciberseguridad del Ministerio del Interior, Daniel Álvarez Valenzuela, se disculpó formalmente con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esto, tras la divulgación de tweet donde el denominado “zar de la ciberseguridad” del Ejecutivo se refería en duros términos a la institución.

Y es que en la institución policial no cayó nada de bien que, vía su cuenta de Twitter, el profesional los tildara de “organización criminal” y de “miseria”.

No por nada, de hecho, el primero en salir en condenar esos planteamientos fue el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, quien rápidamente descartó que dichas palabras representaran la visión de Palacio.

“El gobierno no comparte el contenido de los tuits. No es la línea del gobierno y rechaza ese tipo de contenido que difaman a las instituciones”, sostuvo el militante socialista. Y agregó: “Daniel Álvarez es un asesor del Ministerio del Interior, él no toma decisiones en materia de seguridad, las decisiones las toma la ministra del Interior o el subsecretario”.

Por lo mismo, a eso de las 16 horas del pasado martes Álvarez llegó hasta la Escuela de Carabineros, donde era esperado por Yáñez, y con quien se reunió a puertas cerradas. Y ahí, como pudo constatar La Tercera PM, le ofreció sus disculpas.

“El encuentro se realizó en la Escuela de Carabineros por un espacio de casi una hora y fue una conversación cordial, donde como coordinador Nacional de Ciberseguridad le ofrecí disculpas a la institución por dichos del pasado”, comentó el profesional a este medio.

En el mismo sentido, agregó que en la instancia aprovecharon “de revisar algunos de los temas de la agenda institucional en materia de ciberseguridad”.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, las disculpas habrían tenido una buena acogida, pues por lo demás, no es el primer representante del gobierno que ha tenido que disculparse con el general director por dichos expresados en el pasado.

Críticas que no amainan

Pese a que el encuentro habría buscado calmar las aguas, los reproches hacia Daniel Álvarez no se detuvieron. Es más, surgieron reproches referentes a otra definiciones expresadas por él. Esta vez, por su postura frente a la Ley de Inteligencia.

De acuerdo con lo expresado en círculos ligados a departamentos de inteligencia, no se entiende que una persona defensora de los derecho a la privacidad y de los datos personales -que reconocen como los que precisamente se ven afectados por los organismos de inteligencia cuando buscan proteger la seguridad nacional, el orden y la seguridad públicos- esté a cargo de la tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento del sistema de inteligencia.

En ese sentido, plantean que precisamente con él a la cabeza de esa tramitación el gobierno ha hecho indicaciones que constituyen un retroceso a las capacidades que actualmente tienen los servicios de inteligencia, “debido al excesivo proteccionismo de datos personales, en materia de agentes encubiertos y creación de centros de fusión de datos”.

Se le cuestiona, en ese sentido, la postura que Álvarez ha expresado en relación con los agentes encubiertos.

Como agregan las mismas fuentes, ningún centro de fusión de datos puede establecer si cada procesamiento de datos personales requiere de una autorización judicial, ya que la dimensión de una base de datos lo hace imposible. Sin embargo, como aseguran, esto es lo que postulaba Álvarez.

Producto de los reproches, desde la oposición no han tardado en pedir la salida del coordinador, aunque por el momento, el ministro (S) Monsalve insistió en que permanecerá en el cargo.

“Él cumple una función de asesor, y quiero decir que en esa materia de ciberseguridad, en el rol que juega como asesor Daniel Álvarez hemos tramitado con unanimidad el proyecto de ley marco en materia seguridad y con un reconocimiento transversal al trabajo técnico-profesional de Álvarez”, sostuvo la autoridad.