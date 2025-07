Brillan en Wimbledon: los hitos que Jarry y Garin marcaron para el tenis chileno en un día perfecto en la Catedral.

“Fue un partido batallado, especial, diferente a otros. El inicio fue irregular y tuve que luchar con los pensamientos negativos de empezar así una primera ronda de Grand Slam. Pude ganarle a mi cabeza y ganar el partido”. Las palabras de Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) no solo describen un triunfo. Revelan el estado mental de un jugador que, tras coquetear con la élite en 2023, cayó en una espiral que lo tiene hoy como la cuarta raqueta de Chile. Y que este lunes tuvo un resurgimiento notable.

La primera jornada de los tenistas chilenos en el cuadro principal de Wimbledon dejó algo más que dos triunfos. Fue una muestra de carácter. Un nuevo capítulo en las particulares trayectorias de Jarry y Christian Garin (110°).

El primero, protagonista de una remontada histórica ante un top ten. El segundo, reafirmando su idilio con el césped londinense, donde ya fue cuartofinalista hace tres años. Ambos avanzan en el pasto británico con realidades distintas, pero con el objetivo de competir ante los mejores, como prometían hacerlo hace algunas temporadas.

La víctima del Príncipe en la primera ronda fue Holger Rune, actual número ocho del mundo. Un nombre que, con sus 22 años y en el top 10, representa a la nueva generación del tenis mundial. Esa en la que también están Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°). Jarry lo venció en cinco sets, por 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4, después de comenzar dos mangas abajo. Una situación límite que nunca antes había logrado revertir en su carrera. De ahí que el resultado de tenga tanto valor.

La remontada no fue solo técnica, sino emocional. “Ya llevo mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Me han tocado draws difíciles, pero he jugado muchos partidos buenos y no he bajado los brazos”, añadió el nieto de Jaime Fillol. Sus declaraciones suenan a desahogo, pero también exhiben la convicción de que su mala racha no era por falta de esfuerzo.

Jarry venció a Rune en la primera ronda de Wimbledon. . Por @TeamChile_COCH

Desde que alcanzó la final del Masters 1000 de Roma, en mayo del año pasado, su carrera ha sido una montaña rusa. Por momentos rozó el top 15 (llegó al puesto 16° ese mismo mes), pero no logró sostener ese nivel. Este año, la caída fue estrepitosa: lesiones, derrotas tempranas, cuadros difíciles y puntos clave no defendidos lo fueron empujando fuera del radar de los grandes torneos. Desde mayo de 2025, no había encadenado más de dos triunfos seguidos, ni siquiera en torneos menores.

Por eso, su victoria ante Rune sacudió al circuito. No solo por lo inesperado, sino por lo que implica. Es una señal de que el mejor Jarry todavía puede aparecer. Este miércoles, enfrentará al estadounidense Learner Tien (62°), con el objetivo de instalarse en tercera ronda. Si lo logra, se acercará a igualar su mejor registro en torneos grandes: los octavos de final en Roland Garros de 2023. Una victoria más lo pondría de nuevo en la conversación.

El retorno silencioso

A esa misma hora, en una cancha paralela del All England Club, Garin hacía su trabajo con menos estridencia, pero con igual efectividad. Derrotó con claridad al luxemburgués Chris Rodesch (163°), en sets corridos, por 7-6, 6-4 y 6-4, y confirmó que Wimbledon sigue siendo un terreno predilecto para su juego.

El ariqueño ingresó al cuadro principal como lucky loser, debido a la baja del español Pablo Carreño Busta (94°). En ese contexto, no desaprovechó su oportunidad.

En 2022, llegó hasta los cuartos de final en el césped londinense. Ahora, busca, por lo menos, acercarse a aquella actuación. Aunque su enfoque principal es más paciente: volver al top 100 y recuperar la confianza que lo llevó a ser el número uno del país y decimoséptimo del planeta.

Garin optó por sumar puntos en el circuito Challenger y ahora avanza en Wimbledon. Kirsty Wigglesworth

La principal diferencia entre Garin y Jarry está en la gestión de sus calendarios. Gago optó por acumular kilómetros en el circuito Challenger. Su apuesta fue sumar puntos. Eso lo llevó a volver a levantar trofeos, con dos títulos en torneos menores durante el primer semestre. Una estrategia pragmática que hoy le permite estar a las puertas de su meta de estar entre los 100 mejores del circuito y, eventualmente, volver a liderar el tenis nacional. Compite palmo a palmo con Tomás Barrios (108°) para superar a Alejandro Tabilo (84°).

“Prioricé jugar Challengers en tierra para sumar puntos. Sé a lo que vengo cuando vengo a esta superficie, pero necesitaba acostumbrarme. Jugué bien en la qualy, pero con poca adaptación. Ahora vengo con otro ritmo. Acá es un poco más rápido que en Roehampton”, señaló tras su victoria.

En esa línea, el nortino habló de los desafíos del circuito. “El tenis está cambiando, hay más jugadores jugando bien. Hace cinco o seis años eran 70 jugadores de un nivel superior, hoy creo que hay 200. Hay que estar preparado, es una generación que juega muy bien”, añadió.

A su favor también juega la superficie. Aunque en los últimos torneos optó por competir en polvo de ladrillo, el pasto ha sido una grata excepción.

Desde la edición de 2023 de esta misma competencia que dos nacionales no superaban la primera ronda de un Grand Slam. Además, igualan el hito del 29 de agosto de 2022, cuando Gago y Alejandro Tabilo superaron la fase inicial del US Open en la misma jornada.

Ahora, por avanzar a segunda ronda, Jarry y Garin aseguraron un premio de 99 mil libras. En peso chileno, son poco más de 125 millones de pesos.