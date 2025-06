Remontada épica: Nicolás Jarry da el batacazo en Wimbledon y elimina al N° 8 del mundo Holger Rune

Nicolás Jarry (143°) consiguió una épica remontada en Wimbledon. El chileno consiguió imponerse a Holger Rune (8°) tras superarlo por 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4.

El duelo arrancó bastante complejo para el chileno desde el arranque del primer set. De hecho, sufrió el rompimiento de sus dos primeros servicios, por lo que quedó 4-0 abajo en el primer set. Si bien Nico pudo recuperar uno en el octavo juego, esto no impidió que Rune se llevara la primera manga por un claro 6-4.

Todo pareció empeorar en el segundo set. En el séptimo game Jarry volvió a sufrir un quiebre que lo dejó en desventaja. Ya en el momento en el que el danés se alistaba para cerrar la manga, la raqueta nacional alcanzó a registrar un punto de quiebre que lo pudo mantener en la batalla, pero el europeo salvó la situación y terminó llevándose el parcial por un nuevo 6-4.

Fue entonces que arrancó la remontada del tenista nacional. En un parejo tercer set, ambos tenistas hicieron valer sus servicios hasta que Nico presionó, primero, en el décimo juego, pero sin éxito. Sí, pudo hacerlo en el 12°, llevándose el set por 7-5.

Ya en el cuarto se emparejó todo. Un quiebre en el segundo juego fue suficiente para que el chileno continuara con su buena actuación y cerrara la manga por 6-3.

De esta manera llegaron al quinto set. Aquí, un quiebre en el noveno juego le abrió la chance al chileno para lograr la remontada y llevarse el set por 6-4 y el paso a la segunda ronda de Wimbledon donde tendrá que medirse contra el estadounidense Learner Tien (62°).

La motivación de Jarry

Hace algunos días Nicolás Jarry dio a conocer cómo enfrenta el tercer Grand Slam del año. “La motivación está muy alta, a tope, la verdad. Siento que después de lo del año pasado, estoy recién partiendo, con muchas ganas de hacer cosas, de seguir lo que yo siento que necesito y que me hace bien, no lo que me dice el resto. Me da mucha motivación pensar lo que puedo llegar a conseguir si creo realmente en mí. Confiar en mis capacidades es lo que necesito”, planteó.

También habló sobre el trabajo mental que ha debido realizar. “He tenido que trabajar mucho en la aceptación de lo que ha traído para mi carrera y mi vida personal tener problemas de visión, los mareos, y la baja en las capacidades motoras. Soy alguien que hace las cosas muy bien y que deseo estar en lo más alto del tenis. Y no poder estar ahí aún es un obstáculo en sí que hay que enfrentar”, indicó.

“Aceptar el ranking también es a algo que le he puesto foco. He sacado cosas muy positivas, como aprender a valorar y agradecer lo que sí tengo conmigo. Me aferro fuertemente a eso. Y a que estoy tranquilo y seguro que estoy haciendo las cosas bien, al límite de mis capacidades. Lo estoy dando todo. Eso es más importante que los resultados”, añadió.

Finalmente, analizó su actual puesto en el listado mundial. “Mi ranking miente hoy en día más que nunca. Los top 200 están jugando increíble. Ya no es como hace diez años. Hoy ves los Challengers, y el nivel es durísimo. Todos juegan, le pegan muy bien. La madurez y la experiencia están jugando un papel fundamental. Hoy pasa también en el circuito que hay muchas lesiones, es todo un tema. Con el ranking a un año, si tienes mala suerte y una lesión te quita justo de una parte crítica del año donde la temporada pasada te fue bien, te vas para abajo. Queda luchar más fuerte todavía”, cerró.