Nicolás Jarry se sincera previo a Wimbledon: “He tenido que trabajar mucho en la aceptación de mis problemas”

Nicolás Jarry levanta la cabeza tras un año para el olvido. El tenista chileno sufrió una dura baja en el ranking ATP, marcada por el padecimiento de una complicada neuritis vestibular. En mayo del año pasado alcanzó el puesto 16° del escalafón mundial, el mejor de su carrera, sin embargo, hoy está en el lugar 149°.

Pese a las complicaciones, la cuarta raqueta nacional superó la qualy de Wimbledon y se instaló por sexta vez en su carrera en el cuadro principal de la Catedral. Eso sí, deberá sortear un difícil estreno, pues se medirá ante el danés Holger Rune (8°).

En ese sentido, en entrevista con Clay Tenis, Jarry se refirió a su presente, su motivación para afrontar el tercer Grand Slam del año y las dificultades consecuencias de su problema de salud. “Sigo en proceso de recuperación, el oído sigue mejorando poco a poco. Me voy dando cuenta que me afectó mucho el funcionamiento del ojo. Entonces estoy buscando maneras de trabajar toda la parte visible de cómo funciona el ojo, cómo se mueve el ojo y cómo funcionan ambos ojos juntos. Y voy viendo trabajos para eso”, explicó el santiaguino, que posterior a Wimbledon acudirá con especialistas para analizar con más detalle su problema.

“Sé que el vestíbulo tiene parte que ver con la visión, con la percepción, con el equilibrio. Y la parte del equilibrio ya la he estado trabajando. Todavía me mareo fácilmente, pero estas consecuencias que están afectando mi visión son algo nuevo. Después de esta gira me junto con un especialista del vestíbulo ocular para analizar en profundidad qué es lo que tengo dañado”, continuó.

El trabajo de Jarry

Jarry se mostró optimista tras un año complejo. “La motivación está muy alta, a tope, la verdad. Siento que después de lo del año pasado, estoy recién partiendo, con muchas ganas de hacer cosas, de seguir lo que yo siento que necesito y que me hace bien, no lo que me dice el resto. Me da mucha motivación pensar lo que puedo llegar a conseguir si creo realmente en mí. Confiar en mis capacidades es lo que necesito”, comenzó señalando el nieto de Jaime Fillol.

También habló sobre el trabajo mental que ha debido realizar. “He tenido que trabajar mucho en la aceptación de lo que ha traído para mi carrera y mi vida personal tener problemas de visión, los mareos, y la baja en las capacidades motoras. Soy alguien que hace las cosas muy bien y que deseo estar en lo más alto del tenis. Y no poder estar ahí aún es un obstáculo en sí que hay que enfrentar”, indicó.

“Aceptar el ranking también es a algo que le he puesto foco. He sacado cosas muy positivas, como aprender a valorar y agradecer lo que sí tengo conmigo. Me aferro fuertemente a eso. Y a que estoy tranquilo y seguro que estoy haciendo las cosas bien, al límite de mis capacidades. Lo estoy dando todo. Eso es más importante que los resultados”, añadió.

Finalmente, analizó su actual puesto en el listado mundial. “Mi ranking miente hoy en día más que nunca. Los top 200 están jugando increíble. Ya no es como hace diez años. Hoy ves los Challengers, y el nivel es durísimo. Todos juegan, le pegan muy bien. La madurez y la experiencia están jugando un papel fundamental. Hoy pasa también en el circuito que hay muchas lesiones, es todo un tema. Con el ranking a un año, si tienes mala suerte y una lesión te quita justo de una parte crítica del año donde la temporada pasada te fue bien, te vas para abajo. Queda luchar más fuerte todavía", cerró.