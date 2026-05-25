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    El Deportivo

    Tras su polémica decisión de participar: Arley Méndez se lesiona en los Juegos Mejorados y abandona la competencia

    Luego de su controversial determinación de competir en los Enhanced Games, el levantador de pesas nacionalizado chileno tuvo molestias en la mano en su primer intento en arranque, en la categoría de 88 kg. Dejó la prueba y tampoco participó posteriormente en envión.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Arley Méndez se lesionó en los Juegos Mejorados. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    Arley Méndez tuvo un deslucido y desafortunado debut en la primera edición de los Enhanced Games, los Juegos Mejorados. El powerlifter se lesionó y abandonó la competencia que desafía las normas clásicas del deporte al permitir de forma explícita el uso de sustancias y métodos tradicionalmente prohibidos bajo el código antidopaje internacional.

    El certamen es una iniciativa impulsada por el empresario australiano Aron D’Souza, quien propone una competencia deportiva en la que los atletas pueden usar sustancias mejoradoras del rendimiento bajo supervisión médica y sin sanción oficial. El proyecto cuenta con respaldo financiero de figuras vinculadas al mundo empresarial estadounidense, entre ellos nombres asociados al entorno de Donald Trump.

    La competencia incluyó disciplinas como halterofilia, natación y atletismo. El mayor atractivo para los deportistas está vinculado a sus cuantiosos premios, que ascienden a un total de 12,1 millones de dólares.

    El vencedor de cada prueba ganó US$ 250 mil, mientras que también existían bonificaciones por romper un récord mundial (no oficial). Esto iba de US$ 250 mil hasta US$ 1 millón, aunque nadie lo logró. Los 100 metros planos, la prueba reina del atletismo, era una de la más llamativa. En ella, por ejemplo, participó el velocista estadounidense Fred Kerley, múltiple campeón mundial y medallista olímpico. Ganó la medalla de plata en Tokio 2020 y la de bronce en París 2024.

    Lesión en su primer levantamiento

    Méndez tuvo un corto paso por la competencia. En su primer intento en arranque (snatch), en la categoría 88 kg, levantó con facilidad los 155 kg. Sin embargo, no volvió a salir a la pista debido a una lesión en la mano.

    Estuvo lejos de su marca personal oficial, que es de 176 kg. De hecho, era uno de los llamados a poder romper el récord mundial de su categoría, que pertenece al egipcio Abdelrahman Mohamed Younes Elsayed, con 182 kg, marca realizada hace unos días.

    Semanas antes, el chileno había alcanzado los mismos 182 kg., superando el récord pasado del colombiano Yeison López, de 177 kg, algo que fue anunciado por la propia cuenta de los Enhanced Games. Sin embargo, este fue sobrepasado por el africano el pasado 15 de mayo. De todas formas, Méndez sufrió por su lesión y se quedó lejos de lo esperado. No volvió a aparecer en arranque y tampoco compitió envión (clean and yerk).

    La decisión que desató la controversia

    La decisión de Méndez de participar en los Enhanced Games implicó un quiebre inmediato con el sistema deportivo nacional. Según confirmó la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas, el nacido en Cuba solicitó formalmente su retiro. En paralelo, el Instituto Nacional de Deportes informó el término de los beneficios económicos que recibía a través de la Beca Proddar, al no someterse a los controles antidopaje exigidos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). En términos administrativos, el atleta deja de ser considerado deportista de selección. Aunque, eventualmente, podría iniciar un proceso de reintegración si lo solicitara y cumpliera con los requisitos.

    El impacto no se limitó al plano deportivo. Un grupo de senadores ingresó un proyecto de ley que busca revocar la nacionalidad chilena por gracia que le fue otorgada en 2017. El argumento de la moción es que dicho beneficio se concedió en razón de su aporte al país, condición que dejaría de cumplirse al marginarse del sistema federado y competir en un evento que no reconoce las normas antidopaje.

    El levantador de pesas defendió su decisión: “Creo que me están machacando más de lo normal. Yo sé que todos tenemos derecho a opinar, estamos en un país libre, pero siempre y cuando sea con respeto”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

    Ahí Méndez recalcó que ya no forma parte del sistema federado. “Yo soy un atleta retirado, ya no pertenezco al Comité Olímpico, a la Federación Internacional ni a la Federación Nacional. Hice mi renuncia oficial, que no lo haya publicado libremente no es culpa mía”, explicó.

    Finalmente, justificó su elección apelando a su situación familiar. “No creo que haya cometido ningún delito con tomar mi decisión. Tengo 32 años, tengo tres hijos, tengo una familia que alimentar. Yo voy a seguir adelante porque sé que me lo merezco”, insistió en ese momento.

    Más sobre:PolideportivoEnhanced GamesJuegos MejoradosLevantamiento de pesasArley MéndezJuegos OlímpicosFred KerleyDopaje

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