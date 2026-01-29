Con premios de US$ 1 millón: los Juegos Mejorados, el torneo por el que Arley Méndez puede perder la nacionalidad chilena

Qué son los Juegos Mejorados, la polémica competencia por la que Arley Méndez puede perder la nacionalidad chilena.

La confirmación de Arley Méndez en los Juegos Mejorados abre un flanco inesperado en el deporte nacional. El levantador de pesas, nacionalizado chileno por gracia en 2017, figura en la lista oficial de atletas que competirán en la primera edición del certamen internacional que permite explícitamente el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. La decisión no solo marcó su salida del sistema federado. También activó consecuencias que ponen en discusión la continuidad de su ciudadanía.

Los Juegos Mejorados (Enhanced Games, en inglés) se realizarán entre el 21 y el 24 de mayo de 2026 en Las Vegas, Estados Unidos, y contemplan disciplinas como halterofilia, atletismo y natación. A través de redes sociales, el propio Méndez celebró su incorporación. “Feliz de formar parte de este equipo. Vamos por esos récords”, escribió. La competencia ofrece premios de hasta 500 mil dólares a repartir en cada disciplina, US$ 250 mil a los primeros puestos y bonos que pueden llegar al millón de dólares en caso de romper récords.

La decisión implicó un quiebre inmediato con el sistema deportivo nacional. Según confirmó la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas, el nacido en Cuba solicitó formalmente su retiro. En paralelo, el Instituto Nacional de Deportes informó el término de los beneficios económicos que recibía a través de la Beca Proddar, al no someterse a los controles antidopaje exigidos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). En términos administrativos, el atleta deja de ser considerado deportista de selección. Aunque, eventualmente, podría iniciar un proceso de reintegración si lo solicitara y cumpliera con los requisitos.

Su futuro en duda

El impacto de su decisión no se limitó al plano deportivo. Un grupo de senadores ingresó un proyecto de ley que busca revocar la nacionalidad chilena por gracia que le fue otorgada en 2017. El argumento de la moción es que dicho beneficio se concedió en razón de su aporte al país, condición que dejaría de cumplirse al marginarse del sistema federado y competir en un evento que no reconoce las normas antidopaje.

La iniciativa fue presentada por los senadores Luz Ebensperger (UDI), Rafael Prohens (RN), Sebastián Velásquez (FRVS), José Durana (UDI) y Daniel Núñez (PC), y se encuentra en una etapa inicial de tramitación.

La nacionalidad por gracia está contemplada en la legislación chilena como una atribución destinada a extranjeros que hayan prestado servicios notables. En el caso de Méndez, su nacionalización se justificó en sus resultados deportivos y en su proyección como representante de Chile en competencias internacionales, incluidos Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales.

Este miércoles, el levantador de pesas defendió su decisión. “Creo que me están machacando más de lo normal. Yo sé que todos tenemos derecho a opinar, estamos en un país libre, pero siempre y cuando sea con respeto”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Ahí Méndez recalcó que ya no forma parte del sistema federado. “Yo soy un atleta retirado, ya no pertenezco al Comité Olímpico, a la Federación Internacional ni a la Federación Nacional. Hice mi renuncia oficial, que no lo haya publicado libremente no es culpa mía”, explicó.

Finalmente, justificó su elección apelando a su situación familiar. “No creo que haya cometido ningún delito con tomar mi decisión. Tengo 32 años, tengo tres hijos, tengo una familia que alimentar. Yo voy a seguir adelante porque sé que me lo merezco”, insistió.

Qué son los Juegos Mejorados

En el centro de esta controversia se encuentran los Juegos Mejorados, un proyecto que desde su anuncio ha tensionado al deporte internacional. El evento es impulsado por el empresario australiano Aron D’Souza y propone una competencia en la que los atletas pueden utilizar sustancias y métodos tradicionalmente prohibidos, sin sanción deportiva. Eso sí, siempre bajo un esquema de supervisión médica definido por la organización.

Diversas figuras apoyan el controvertido proyecto. Por ejemplo, 1789 Capital, un fondo del cual es socio Donald Trump Jr. el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, invirtió “varios millones de dólares” en los Enhanced Games

Según sus promotores, los Juegos Mejorados buscan desafiar el modelo olímpico y cuestionar el rol de organismos como el Comité Olímpico Internacional y la WADA. D’Souza ha señalado que los deportistas son adultos con derecho a decidir sobre su propio cuerpo. “El COI ha sido un estado de un solo partido dirigiendo el mundo del deporte durante 100 años. Y ahora el partido de la oposición está aquí. Estamos listos para una pelea. Sé que van a jugar sucio. Sé que nos van a amenazar. Pero en última instancia, sabemos que somos moralmente correctos”, señaló el oceánico cuando anució la creación del torneo.

El certamen fue anunciado públicamente en 2023, pero su concreción estuvo en duda durante varios años. Inicialmente se habló de una exhibición de menor escala. Hasta que en mayo de 2025 la organización confirmó su realización en Las Vegas en 2026. Las marcas obtenidas en los Juegos Mejorados no tendrán validez oficial para récords mundiales ni serán homologadas por federaciones internacionales.

“En cada Juegos Olímpicos una cohorte de valientes deportistas establece nuevos récords mundiales sólo para que sus medallas sean revocadas, sus carreras suspendidas y sus nombres arrastrados por el barro. Es hora de poner fin a este ciclo opresivo”, reza la declaración de principios de los Juegos Mejoradas, expuesta en sus canales oficiales.

Las reacciones del deporte organizado han sido críticas. El COI ha señalado que el evento contradice los valores del juego limpio y la competencia justa. Federaciones como World Athletics y World Aquatics han advertido que cualquier atleta que participe o respalde los Juegos Mejorados se expone a sanciones, incluida la prohibición de competir o ejercer cargos en sus estructuras.