Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Tras una breve etapa por Estados Unidos: Marcelo Morales retorna a Universidad de Chile en calidad de préstamo

    El lateral izquierdo deja el New York Red Bulls y vuelve al club que lo formó. Competirá por el puesto con el argentino Felipe Salomoni y el juvenil Diego Vargas.

    Vicente González 
    Vicente González
    Marcelo Morales retorna a Universidad de Chile en condición de préstamo. Foto: @udechile / X.

    Universidad de Chile continúa trabajando de forma activa en el mercado de fichajes. Pese a que Manuel Mayo había afirmado que estaban satisfechos con la conformación del plantel en la antesala del partido amistoso frente a Universitario de Lima, lo cierto es que el gerente deportivo sorprendió a Francisco Meneghini con la contratación de un nuevo refuerzo de cara al curso 2026.

    Se trata de Marcelo Morales, lateral izquierdo formado en los azules y que explotó su nivel durante la campaña 2024 bajo el mandato de Gustavo Álvarez. Gracias a su rendimiento en la mencionada campaña, el jugador de 22 años había partido a Estados Unidos a vivir su primera aventura en el extranjero, puntualmente, al New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, las lesiones y la poca continuidad lo obligaron a retornar a casa. Vuelve en condición de préstamo por un año.

    Marcelo Morales deja el New York Red Bulls y vuelve a la U en condición de préstamo. Foto: @NewYorkRedBulls (X).

    La contratación de Morales se debe, en gran parte, a la salida de Matías Sepúlveda rumbo a Lanús de Argentina. Y es que con la partida del Tucu al cuadro granate, la banda izquierda de los laicos había quedado despotenciada: Felipe Salomoni aparecía como el encargado de asumir la vacante, mientras que la nula experiencia en el profesionalismo por parte del canterano Diego Vargas no entregaba muchas certezas.

    En ese sentido, desde la gerencia de Azul Azul optaron por asegurar su retorno y fortalecer ese carril, en un año donde el Romántico Viajero deberá disputar cuatro competiciones: Liga de Primera, Copa Sudamericana, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga. El lateral será el quinto refuerzo de Paqui. Se une a Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Lucas Romero y Juan Martín Lucero.

    Más sobre:FútbolLa UUniversidad de ChileMarcelo MoralesFútbol chilenoMLSFrancisco MeneghiniNew York Red Bulls

