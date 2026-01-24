SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Santiago Perdiguero, presidente de los hispanos, contesta las aprensiones de la novia del volante, quien actuó como portavoz de sus quejas. El mediocampista mantiene contrato con los hispanos.

    Por 
    Christian González
     
    Cristian Barrera
    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: "Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo".

    Santiago Perdiguero está molesto. El presidente de Unión Española no entiende la actitud de Emiliano Vecchio, quien desconoció el acuerdo para su retorno a Santa Laura y hoy se candidatea para jugar gratis por San Lorenzo, en Argentina. Esa última consideración le causa cierta extrañeza y hasta gracia.

    “No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo; la casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado. Hasta los pasajes me tuve que pagar”, declaró el mediocampista a TyC Sports. Su mujer, Virginia Tissera, añadió más quejas. “Emiliano todos los días les decía ‘cuándo me van a dar la camioneta, si firmamos un contrato’.Entonces, Unión no cumplió nada, no sé si es falta de dinero, de responsabilidad. Siento que es abandono de persona, es tremendo”, acusó.

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio

    El directivo fue quien concretó la operación para el ansiado retorno del jugador, quien estuvo en el club en 2012, el período en que se ganó la admiración hispana, y un 2024 olvidable. “Yo fui quien negoció con el jugador. Era consciente y aceptó un salario y un premio por ascender a Primera División. Se le dejó claro que no se le podría pagar vivienda y vehículo. Nunca se le ha pagado vehículo a ningún jugador. Es insólito. Tampoco se habló de colegio para los hijos. El jugador al principio tuvo la mejor disposición. En el contrato estaban claras las condiciones. Lo firmó y lo aceptó”, explica Perdiguero a El Deportivo.

    La postura es enérgica. “Que luego venga ella y nos diga que no cumplimos, no nos parece bien. El jugador faltó varias veces y sigue faltando a los entrenamientos. Sigue con contrato. Le hemos mandado mensajes para que aparezca y nada. Al principio, porque estaba enfermo. Fue el médico a su casa, porque le cayó mal una comida o algo así. Después llegaba un día, daba una pésima imagen y luego faltó tres día seguidos”, sostiene el directivo.

    Emiliano Vecchio.

    La molestia abarca a la pareja del volante. “Es lamentable toda esta situación y, sobre todo los comentarios que ha hecho la mujer. Nos llamaron mucho la atención, por lo negativos. Es una pena por Emiliano, porque siempre consideramos que es un gran jugador. No esperábamos que ocurriera lo que está pasando. Él sigue teniendo contrato. Lleva una semana y media sin aparecer”, puntualiza, respecto de un vínculo que en Independencia están dispuestos a hacer valer.

    Sueldo adelantado

    Perdiguero da a conocer algunos términos del acuerdo. Por ejemplo, que se pactó el pago de US$ 100 mil dólares como premio si el equipo de Independencia consigue el ascenso, como una suerte de compensación por el salario menor que se le ofreció. También revela que Vecchio recibió por adelantado el primer mes de sueldo, en el entendido de que tenía que buscar casa. “Se le mandó el contrato para que lo firmara en Argentina y lo mandó. Que nos hayamos portado mal no es cierto en lo absoluto”, precisa.

    Lo siguiente es una advertencia para el jugador y los potenciales interesados en contar con sus servicios. “En este momento, Emiliano no puede firmar en otro club. Tiene contrato con Unión Española. Por esa razón, todos los días se le está citando para que lo cumpla”, sentencia el mandamás hispano.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalEmiliano VecchioUnión EspañolaSantiago PerdigueroPrimera B

