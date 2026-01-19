SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Su esposa acusa maltrato de Unión Española: las polémicas que tienen a Emiliano Vecchio con un pie fuera de Santa Laura

    Las reiteradas ausencias del volante argentino y un supuesto conflicto con un dirigente abren la puerta a una posible salida anticipada, a poco del inicio de la temporada en la Primera B.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En plena noche de Navidad. El regreso de Emiliano Vecchio venía a darles algo de ánimo a los hinchas de Unión Española, que sufrieron con el descenso a Primera B. Sin embargo, la situación del volante se ha transformado en uno de los principales focos de atención del club de Independencia. El mediocampista argentino no fue considerado para el amistoso ante San Luis de Quillota, este domingo, por la Noche Canaria. El duelo terminó con victoria por 1-0 para el cuadro local.

    Tras el encuentro, el técnico del cuadro hispano, Gonzalo Villagra, abordó públicamente la ausencia del mediocampista. “Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos y aún no está en condiciones de participar”, declaró el excapitán rojo.

    Las declaraciones encendieron las alertas en torno al futuro del jugador, dando paso a versiones que apuntan a una eventual salida anticipada del club. En esa línea, el sitio partidario Independencia Hispana aseguró que la dirigencia del elenco de Independencia está analizando seriamente la rescisión del contrato del futbolista. Según la versión, la decisión se sustenta en un supuesto conflicto dirigencial sumado a las reiteradas ausencias del jugador a los entrenamientos.

    De esta forma, la operación retorno de Emiliano Vecchio, que generó altas expectativas en la hinchada para conseguir el retorno a Primera División, comienza a quedar en entredicho. A días del inicio oficial de la Liga de Primera, su continuidad en Unión Española aparece marcada por la incertidumbre.

    Pareja de Vecchio acusa maltrato de Unión Española al jugador

    Virginia Tissera pareja del jugador, señala que llegaron a Chile a principio de año, con altas expectativas: “Al inicio, Emiliano me dijo ‘acompáñame, así Unión asciende, porque este club me dio mucho”. Sin embargo, debido a la reciente tensión con el club hispano, alzó la voz y acusó que no se ha respetado los compromisos establecidos en el contrato. Entre ellas, un vehículo, un hogar y un colegio para sus hijos.

    “Emiliano todos los días les decía ‘cuándo me van a dar la camioneta, si firmamos un contrato’. Entonces, Unión no cumplió nada, no sé si es falta de dinero, de responsabilidad. Siento que es abandono de persona, es tremendo”, acusó Tissera.

    Tissera agrega que Vecchio exige que le paguen el sueldo, a lo que Unión no accede y añadió que el exjugador de Rosario Central se alojó en un Airbnb, que no fue renovado por el club después de cinco días. “Unión no cumplió nada y lo maltrató. Yo le decía ‘por el bien de la familia, vuelve a Argentina’”, establece, con evidente rabia y decepción.

